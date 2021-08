Lisa Rinna, star de “Real Housewives”, défend Erika Jayne après avoir révélé qu’elle recevait des menaces de mort en ligne

Lisa Rinna s’est apparemment précipitée pour défendre sa co-vedette de “Real Housewives of Beverly Hills”, Erika Jayne, après que cette dernière a révélé qu’elle avait reçu des menaces de mort sur les réseaux sociaux.

Jayne a visé ses critiques en ligne vendredi en partageant sur son compte Instagram une paire de captures d’écran qui révélaient des messages menaçants qu’elle avait reçus de ses critiques en ligne. Dans son premier message, l’ancienne artiste de Broadway a exigé que les gens cessent de menacer sa vie.

Samedi, Rinna s’est apparemment précipitée à la défense de sa co-star et a essayé de convaincre les fans de “Real Housewives” de faire un pas en arrière et de comprendre qu’ils sont de vraies personnes, pas seulement des méchants dans une émission de télévision.

“Être en colère avoir peur d’être blessé être dévasté pleurer ressentir tout le chagrin. Ressentir tous les sentiments”, a écrit Rinna dans un article. “Mais s’il vous plaît, ne menacez pas de nous tuer ou de tuer nos familles. Nous faisons de notre mieux avec une situation réelle qui se déroule en temps réel. Nous sommes dévastés pour les victimes, les orphelins et les veuves.”

La star de “Real Housewives”, Lisa Rinna, a exprimé son soutien à sa co-star Erika Jayne après avoir révélé qu’elle recevait des menaces de mort en ligne. (Dimitrios Kambouris/.)

Elle a conclu: “S’il vous plaît, soyez patient et ayez espoir que la justice prévaudra.”

Il n’a pas fallu longtemps aux fans de Rinna pour relier ses mots à la situation qui se passe avec Jayne. Elle est sous le feu des critiques depuis des mois en raison des problèmes juridiques qui l’entourent, elle et son ex-mari, Tom Girardi. Jayne a demandé le divorce de Girardi en novembre 2020. Elle a depuis été accusée d’avoir dépensé 25 millions de dollars de son cabinet d’avocats pour payer du glam, des achats par carte de crédit et d’autres choses.

Un mois après que Jayne a demandé le divorce, Girardi a été accusé d’avoir détourné 2 millions de dollars des victimes d’un accident d’avion et les avoirs du couple ont ensuite été gelés. Girardi, 82 ans, et Jayne ont été accusés de divorcer pour protéger leur argent et leurs biens.

Les gens ont rapporté samedi que Tom avait été officiellement radié par le tribunal fédéral de Californie et qu’une radiation d’État était toujours en cours.

Dans l’une de ses publications sur Instagram révélant qu’elle a reçu des menaces de mort dans le cadre de l’affaire judiciaire, Jayne a encerclé un commentaire laissé par quelqu’un sur un compte de fan de “Real Housewives” qui a partagé un rapport selon lequel elle aurait dépensé les 25 millions de dollars.

Le commentaire indiquait que Jayne “doit être exécuté”.

“Essayez de me tuer maintenant ? Arrêtez de menacer ma vie”, a écrit Jayne, 50 ans, en légende de son message.

Dans un deuxième post sur son compte, qui compte 2,4 millions d’abonnés, elle a partagé une capture d’écran d’un message direct qu’elle a reçu d’un autre étranger.

Lisa Rinna a apparemment défendu Erika Jayne au milieu de menaces de mort. (Gabriel Olsen/.)

“Vous avez encore peur? Plus la saison avance, plus vous devriez vous inquiéter d’être en public …. parler d’une femme marquée”, a menacé Jayne.

Pendant ce temps, ce n’est pas la première fois que Rinna prend la défense de Jayne dans cette affaire. Elle avait déjà parlé pour Jayne et avait dit à Andy Cohen lors d’une récente apparition sur “Watch What Happens Live” exactement ce qu’elle ressentait à propos de son soutien continu.

“Je suis quelqu’un qui regarde mon comportement, et ce que j’ai fait et j’ai grandi depuis l’année dernière”, a déclaré l’actrice de 58 ans plus tôt ce mois-ci. “Et je ne vais pas me comporter de la même manière que je l’ai fait l’année dernière avec Denise, avec Erika. C’est différent, c’est comme des pommes et des oranges. Nous avons affaire à un ensemble de circonstances totalement différent.”