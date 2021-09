Lisa Vanderpump jette l’ombre sur l’ancien membre de la distribution des règles de Vanderpump Stassi Schroeder avant la saison 9

Lisa Vanderpump et Stassi Schroeder ne se sont notoirement pas entendus pendant un bon moment sur les règles de Vanderpump. Schroeder a même quitté la série pendant une brève période, mais elle a finalement supplié Vanderpump d’être ramenée dans le giron. Ils ont reconstruit leur relation et, malgré le licenciement de Schroeder, les deux sont toujours en bons termes, Vanderpump ayant récemment déclaré à Us Weekly qu’elle avait rencontré son ancienne serveuse et qu’elle souhaitait bonne chance à tous les anciens camarades de casting.