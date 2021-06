Lisa Vanderpump partage ses réflexions sur les vraies femmes au foyer des stars de Beverly Hills qui restent silencieuses sur les problèmes juridiques d’Erika Jayne

Erika Jayne de Real Housewives of Beverly Hills fait face à une saison difficile dans l’émission Bravo et dans la vraie vie. Son mari, Tom Girardi, est accusé d’avoir détourné des fonds destinés à des clients dans le cadre du recours collectif en cours et de l’affaire de faillite du chapitre 7. Jayne a demandé le divorce de Girardi en novembre, mais elle est toujours impliquée dans ses crimes présumés. Pour ajouter un peu de sel à la blessure, son ancienne co-star, Lisa Vanderpump, semble peser sur la spéculation selon laquelle les stars actuelles de Real Housewives of Beverly Hills gardent le silence sur le rôle potentiel d’Erika Jayne dans tout le drame juridique.