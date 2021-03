Lisa Vanderpump répond après qu’une vraie star de femmes au foyer prouve qu’elle n’a pas dîné-n-dash dans son restaurant

Les ragots Overserved n’étaient pas trop choquants ou scandaleux, cependant. Je veux dire, pour les téléspectateurs, manger et fringuer peut sembler drôle dans le bon contexte et, avec Kelly Dodd comme contexte, cela semble probablement plus drôle. Mais les fans des Real Housewives peuvent vous dire que les commentaires inoffensifs et sournois sont le moyen le plus sûr de déclencher le fusible incroyablement court de Dodd. Grâce à ses précédents arguments sur les vraies femmes au foyer du comté d’Orange, elle n’a pas évité de frapper (verbalement) les autres là où ça fait mal.