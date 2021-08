Lisa Vanderpump révèle le nom mignon qu’elle veut que son petit-fils l’appelle

Sans blague. Les fans de Bravo se souviendront avec émotion et fréquemment d’avoir vu le manoir Villa Rosa de Lisa Vanderpump pendant ses jours défunts Real Housewives of Beverly Hills et sur les règles de Vanderpump. Pour les non-initiés, cependant, il y a beaucoup de rose, beaucoup de fleurs et beaucoup d’animaux exotiques errant sur le terrain. Donc, Nanny Pinky n’est pas seulement mignonne mais aussi très appropriée. Ce sera hilarant de voir cette petite-fille interagir avec Vanderpump et ses mini chevaux sur toute la ligne, sur n’importe lequel de ses différents projets télévisés.