Lisandro Martínez renouvelle avec l’Ajax

10/01/2021 à 19:48 CEST

L’international argentin Lisandro Martínez a conclu un accord avec l’Ajax pour prolonger son contrat, qui a expiré en 2023, jusqu’en juin 2025, a annoncé ce vendredi le club néerlandais dans un communiqué.

«Mauvaise nouvelle pour tous les attaquants & rdquor;, a publié l’Ajax sur son compte Twitter vérifié, avec une courte vidéo dans laquelle Martínez sort en buvant un pote et portant un maillot du club avec le numéro 2025 dans le dos.

Le joueur de 23 ans, qui a été inclus aujourd’hui dans l’Eredivisie Ideal XI de septembre en septembre, est le défenseur qui a donné le plus de passes décisives jusqu’à présent cette saison dans la compétition néerlandaise avec trois passes décisives.

Son équipe, l’Ajax, est l’actuel leader de l’Eredivisie et le premier du groupe C de la Ligue des champions. Les négociations entre le joueur argentin et l’équipe néerlandaise ont traîné en longueur quatre mois après que son nom a été lié à d’autres grands clubs européens.

Marc Overmars a avancé début septembre que l’international « a gagné & rdquor; Le renouveau et que “quand un joueur grandit et devient quelqu’un d’important, il devrait être récompensé & rdquor;.

Martinez arrivé aux Pays-Bas à l’été 2019 en provenance de la Défense et de la Justice et depuis lors, il a joué 91 matchs officiels pour le club d’Amsterdam. La saison dernière, il a remporté la Ligue et la Coupe des Pays-Bas et ses bonnes performances lui ont valu d’être appelé pour la Copa América avec l’Argentine.