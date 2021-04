LisaRaye défend une ancienne animatrice de radio qui a comparé les femmes noires au toast: TheGrio ⋆ .

LisaRaye McCoy est en désaccord avec les médias sociaux ainsi que ses co-animateurs Cocktails with Queens à cause de sa réaction aux commentaires grossiers d’un ancien animateur de radio qui a des femmes noires à des niveaux de grille-pain.

Plus tôt cette semaine, dans le talk-show, McCoy a défendu Rob Lederman, qui était DJ pour la station WGRF 97 Rock dans le nord de l’État de New York. L’actrice a suscité la division sur le programme et l’indignation sur Twitter pour sa réponse.

Tout a commencé lorsque le co-hôte Claudia Jordan a commencé une discussion sur Lederman, qui a expliqué comment il utilise un cadran de grille-pain pour mesurer l’attrait des femmes noires. Son nom a laissé tomber la star du tennis Serena Williams, disant que son teint était trop sombre à son goût.

LisaRaye McCoy (.)

Lederman, qui est blanc, a prononcé les mots le 24 mars lors du Morning Bull Show sur la station de radio Buffalo, New York.

Après avoir joué un clip, Jordan et co-animateur Syleena Johnson a condamné les commentaires de Lederman. Actrice Vivica A. Fox est également co-hôte de Cocktails with Queens.

«Tu n’es pas de la merde», a déclaré Johnson à propos de Lederman, notant que Williams était mariée à un homme blanc milliardaire.

McCoy est intervenu avec une perspective différente.

« Attends une minute. Ce que j’ai entendu était une opinion », a-t-elle déclaré. «J’ai entendu qu’il disait qu’il n’irait pas aussi loin qu’une femme noire à la peau foncée. Il est à l’aise avec la couleur d’une Halle Berry. Qu’est-ce qui ne va pas avec ça? »

«C’est du colorisme! Il aurait pu dire cela différemment », a déclaré Johnson.

Jordan a accepté, en disant: « Il y a certaines choses que vous ne pouvez tout simplement pas crier sur les ondes qui obtiennent des commandites et qui s’adressent à un public de masse. » Elle a appelé cela «insensible à nous comparer aux toasts».

Une capture d’écran d’un épisode de « Cocktails avec les reines » mettant en vedette les hôtes Claudia Jordan, Vivica A. Fox, LisaRaye McCoy et Syleena Johnson

Cependant, McCoy est restée ferme sur son opinion que ce que Lederman a dit n’était pas si grave.

«Je ne suis pas là avec ça. Je pense juste que nous sommes si sensibles maintenant », a-t-elle déclaré.

Fox a finalement pris la parole, disant à McCoy: «Ce n’est pas ce que vous dites, c’est comment vous le dites. Il a essayé de le faire pour une valeur de choc et ce fut un échec épique.

Cocktails avec Queens en streaming sur Fox Soul.

WGRF, qui appartient à Cumulus Media, a limogé Lederman à la suite de la controverse, rapporte WKBW-TV. Gaenzler «taureau» riche et Chris Klein, animateurs du Morning Bull Show, ont été suspendus pour leur implication.

La situation a commencé il y a plus d’une semaine lorsque Lederman est apparu à l’émission de radio.

«Je n’irai jamais à un Serena Williams niveau, mais je suis très à l’aise avec un Halle Berry niveau », a déclaré Lederman. «J’ai besoin d’un peu de mulâtre encore à venir.»

Un extrait de la discussion a été publié sur Twitter par un écrivain sportif Marcel Louis-Jacques et a reçu des milliers de retweets.

Je n’ai pas entendu cela en direct mais Internet conserve les reçus. Les animateurs du matin @ 97RockBuffalo ont comparé la façon dont ils aiment leur pain grillé au teint des femmes noires. Alors, au cas où vous l’auriez tous manqué aussi, écoutez pic.twitter.com/6nVolu5a23 – Marcel Louis-Jacques (@Marcel_LJ) 24 mars 2021

LIRE LA SUITE: LisaRaye dit qu’elle se rapporte à la vie de Meghan Markle en tant que royale

WGRF a perdu les parrainages et la publicité de certaines entreprises locales, notamment la Roswell Park Alliance Foundation et le groupe automobile West Herr, a rapporté WKBW-TV.

LIRE LA SUITE: Un manifestant, 75 ans, poursuit la ville de Buffalo, le service de police après le rejet de l’affaire

Non seulement les co-animateurs de McCoy n’étaient pas d’accord avec elle, mais beaucoup sur les réseaux sociaux aussi. De nombreuses personnes se sont tournées vers Twitter pour publier leur mécontentement face à la position de McCoy sur les commentaires. Une personne a déclaré que McCoy était consciente que son propre teint clair l’avait aidée à devenir célèbre:

Lmao Lisa Raye se débrouille avec cette merde de coloriste depuis des années parce qu’elle connaît la vérité sur son ascension vers la célébrité https://t.co/Vm1E7Yh0zj – 💛🐝 DJ Alma Donatella, BA – VISITEZ AMINAFIT.COM (@TheSydneyA) 3 avril 2021

Un autre utilisateur a déclaré que McCoy n’était «pas informé» sur le sujet du colorisme:

Je veux VRAIMENT que LisaRaye arrête d’avoir une opinion dans les conversations sur le colorisme car sa sœur est malheureusement mal informée sur ce sujet particulier. – Casque du salut (@ jerzeegurl77) 2 avril 2021

Alors que certains sont allés droit au but:

Êtes-vous abonné à Podcast de theGrio «Chère culture»? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio dès aujourd’hui!

Partager