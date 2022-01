Lise Davidsen et Leif Ove Andsnes collaborent sur le nouvel album de Grieg

La soprano Lise Davidsen et le pianiste Leif Ove Andsnes, deux artistes norvégiens qui se sont hissés au sommet du monde de la musique classique, ont collaboré pour la première fois sur leur nouvel album, avec des chansons du plus grand compositeur norvégien Edvard Grieg, maintenant disponible. Gramophone a décrit l’album, qui est leur enregistrement du mois de janvier 2022, comme « Une superbe démonstration de gamme et de contrôle technique… Une sortie exceptionnelle. » Lise Davidsen et Leif Ove Andsnes interpréteront des chansons de leur album Grieg lors de leur tournée européenne en janvier.

La soprano à la « voix sur un million »

Peu de jeunes chanteurs ont été aussi acclamés par la critique que Lise Davidsen qui a été saluée par le New York Times comme la soprano avec une « voix sur un million ». Depuis qu’elle a remporté les concours Plácido Domingo’s Operalia et Queen Sonja en 2015, elle a joué des rôles principaux dans les plus grandes maisons d’opéra du monde et a sorti deux albums UK Classical Number 1 – son premier album éponyme de chansons de Strauss et Wagner et son deuxième album studio. , Beethoven • Wagner • Verdi. Son compatriote, le pianiste Leif Ove Andsnes, a été salué par le Wall Street Journal comme « l’un des musiciens les plus doués de sa génération ».

Lise Davidsen et Leif Ove Andsnes se sont immergés dans la musique qui est au cœur de l’identité musicale de leur pays et ont enregistré leur album, Edvard Grieg, dans la ville norvégienne de Bodø dans le cercle polaire arctique. « Tout le monde en Norvège connaît cette musique, explique Lise Davidsen. «Je suis très conscient des conventions sur la façon dont cela ‘devrait’ être fait et par qui. Ce projet consistait à écouter la musique selon nos propres termes, à essayer de trouver notre son Grieg. »

Comprend le seul cycle de chansons de Grieg, Haugtussa

Haugtussa, le seul cycle de chansons de Grieg, constitue la pièce maîtresse de l’album et la chanson centrale est « Møte » (qui se traduit approximativement par une rencontre ou une rencontre). « Mon titre de travail pour l’album était Møte, explique Lise Davidsen. « La chanson illustre l’ensemble du projet : Leif Ove et moi nous sommes rencontrés musicalement pour la première fois, découvrir ce répertoire et travailler ensemble sur la musique de Grieg était en soi une rencontre unique et émouvante pour moi.

L’album comprend également Six Songs, où l’influence des mélodies folkloriques norvégiennes est clairement entendue, et les Five Poems en langue allemande qui démontrent la maîtrise de Grieg d’une approche plus continentale du Lied ainsi que sa gamme expressive.

Lise Davidsen a déclaré : « Je suis très fière de cet album entièrement norvégien. J’espère que les gens aimeront l’écouter, et j’ai hâte de le partager avec le public du monde entier.

Lise Davidsen et Leif Ove Andsnes interpréteront le répertoire de leur album Grieg, ainsi que des chansons de Strauss et Wagner, lors de leur tournée européenne en janvier 2022 :

6 janvier : Berlin (Staatsoper Unter den Linden)

8 janvier : Madrid (Teatro Real)

9 janvier : Munich (Bayerische Staatsoper)

11 janvier : Vienne (Wiener Konzerthaus)

13 janvier : Londres (Barbican)

