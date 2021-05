Lise Davidsen remporte la chanteuse de l’année aux Opera Awards 2021

La soprano Lise Davidsen a remporté le titre de chanteuse de l’année aux International Opera Awards 2021 hier soir. Elle a également fait ses débuts à La Scala, lors du concert de réouverture, marquant le 75e anniversaire de la réouverture de l’opéra de Milan après les attentats de la Seconde Guerre mondiale. Le concert, dirigé par le maestro Riccardo Chailly, mettait en vedette des œuvres de Verdi, Wagner, Purcell, Tchaïkovski et Richard Strauss devant environ 500 personnes masquées qui regardaient depuis les loges environnantes.

Depuis qu’elle a remporté les concours Operalia et Queen Sonja de Plácido Domingo en 2015, la soprano norvégienne Lise Davidsen a pris d’assaut le monde de la musique classique, avec des débuts retentissants dans des salles telles que le Metropolitan Opera, le Royal Opera House Covent Garden, Bayreuth, Aix-enProvence et Glyndebourne Festivals, Bayerische Staatsoper, Wigmore Hall and the Barbican, Wiener Staatsoper, les BBC Proms au Royal Albert Hall et à l’Opéra de Zurich.

Le premier album éponyme de Lise Davidsen de chansons de Strauss et Wagner, sorti en 2019, est entré dans le classement officiel des artistes classiques britanniques au numéro 1. Elle a sorti son deuxième album studio, Beethoven • Wagner • Verdi, mettant en vedette certaines des grandes héroïnes d’opéra de Répertoire allemand et italien et les cinq Wesendonck Lieder de Wagner qui sont devenus une pièce phare de Lise, en mars 2021.

«Pas seulement une voix. La voix”

Rares sont les jeunes chanteurs qui ont reçu un tel éloge critique que Lise Davidsen. Le New York Times a annoncé qu’elle avait: «Pas seulement une voix. The Voice », et Gramophone a noté qu’elle a,« L’une des plus grandes voix à être entendue aujourd’hui. »

Lise Davidsen rouvrira le Bayerische Staatsoper le 13 mai 2021, avec Jonas Kaufmann, en tant que Sieglinde dans Die Walküre de Wagner. Elle se produira également en tant qu’Elisabeth dans Tannhäuser de Wagner, et en tant que Sieglinde dans Die Walküre, au Bayreuther Festspiele en juillet et août avant de se produire dans le rôle d’Eva dans Die Meistersinger von Nürnberg de Wagner au Metropolitan Opera House de New York en octobre et novembre.

Les International Opera Awards

Les International Opera Awards, considérés comme la réponse de l’opéra aux Oscars, célèbrent les réalisations de l’opéra dans le monde entier au cours de la dernière année civile dans un large éventail de catégories. Après que la cérémonie en direct de 2020 ait été forcée de quitter la scène par la pandémie, l’événement en ligne a célébré le travail accompli en 2019 tout en rendant également hommage à la résilience du monde de l’opéra pendant la pandémie de 2020.

La Compagnie d’opéra de l’année a été présentée au Teatro Real Madrid, le ténor mexicain Javier Camarena a remporté le prix du chanteur masculin de l’année et la mezzo-soprano américaine Jamie Barton a remporté le prix des lecteurs du magazine Opera.

La liste complète des gagnants se trouve ci-dessous:

REFRAIN

Opéra métropolitain

CONDUCTEUR

Kirill Petrenko

DESIGNER

Małgorzata Szczęśniak

RÉALISATEUR

Robert Carsen

ÉDUCATION ET SENSIBILISATION

Compagnie d’opéra de Birmingham

CHANTEUSE

Lise Davidsen

FESTIVAL

Festival de Salzbourg

LEADERSHIP parrainé par le Good Governance Institute

David Pountney

RÉALISATION À VIE

Bernard Haitink

CHANTEUR

Javier Camarena

NOUVELLE PRODUCTION

Conte du tsar Saltan (Tcherniakov, La Monnaie De Munt)

NOUVEAU VENU

Alpesh Chauhan

COMPAGNIE D’OPÉRA

Teatro Real, Madrid

PRIX OPÉRA POUR LA PAIX

Refuser les tombes

ORCHESTRE D’OPÉRA

Bayerisches Staatsorchester / Bayerische Staatsoper, Munich

PHILANTHROPIE

Fondation Martina Arroyo

ENREGISTREMENT (RECITAL SOLO)

Jakub Józef Orliński: Facce d’amour (Erato)

ENREGISTREMENT (OPÉRA COMPLET)

Thomas: Hamlet (Naxos) [DVD]

PRIX DES LECTEURS DE MAGAZINE OPERA

Jamie Barton

TRAVAIL REDÉCOUVERT

Moniuszko: Paria (Teatr Wielki, Poznań)

PREMIÈRE MONDIALE

Glanert: Océane (Deutsche Oper, Berlin)

YOUNG SINGER sponsorisé par Mazars

Xabier Anduaga

Vasilisa Berzhanskaya

