Lisez ceci au bord de la piscine, mais sachez qu’il ne contient aucune indignation – RedState

Quand j’ai commencé dans le journalisme, ces journées chaudes et humides du milieu de l’été étaient considérées comme un temps mort pour les nouvelles. Pas de réseaux sociaux. Pas de « Vue ». Pas de Donald Trump. Il y a si longtemps, Joe Biden n’était même pas au Sénat et il n’avait pas ses casquettes incroyablement blanches.

Le marais à Washington était pratiquement fermé. Oh regarde! Ils sont sur le point de récréer à nouveau. Les fonctionnaires de la ville et de l’État ont eu le bon sens d’être ailleurs que dans le bureau. Je blâme Air Conditioning de nous avoir donné le cycle d’actualités de 365 jours.

Mais ces jours étaient un grand moment pour être un journaliste débutant parce que les stars du secteur étaient en vacances et la barre pour ce qui faisait l’actualité était considérablement plus basse que les périodes les plus chargées de l’année.

Par exemple, mon premier article en première page dans un journal d’une grande ville concernait un chien qui a trouvé le portefeuille perdu de son propriétaire et l’a ramené à la maison. J’étais probablement plus heureux que le propriétaire.

L’été libre, même le soir, était passé dans, sur ou près de l’eau – nager, faire du ski nautique ou y penser. Tout le monde a fait ça.

J’ai donc été plutôt surpris ce week-end de tomber sur une discussion de recherche menée par des gens intelligents de Gallup Inc. qui a bouleversé mes anciennes hypothèses sur les activités estivales.

À partir des archives, ils ont rapporté les résultats d’entretiens avec plus de 150 000 personnes dans 147 pays et régions, grâce à la Lloyd’s Register Foundation.

Et ils ont découvert – pas de course près de la piscine, écoutez simplement ça – ils ont découvert qu’une majorité substantielle de la population mondiale de plus de 15 ans ne sait pas nager. Sans aide, ils coulent. Comme une roche.

Par conséquent, dimanche était la Journée mondiale de la prévention des noyades consacrée à la réduction de la troisième cause de décès par blessure accidentelle.

L’habileté à nager ou son absence n’est pas une mince affaire. Nous sommes environ 7,8 milliards à habiter actuellement cet orbe bleu tournant autour du Soleil à 13 km/s. Des milliards semblent être de l’argent pour le déjeuner depuis janvier, lorsque cette foule de Biden a commencé à lancer des milliers de milliards presque quotidiennement.

Mais ensuite, vous vous rendez compte que près de la moitié de ces milliards de personnes (45 %) ne peuvent pas survivre ou se déplacer avec succès à la surface d’une planète recouverte à 71 % d’eau. Ce qui représente une partie de la Terre que près de la moitié de sa population ne peut pas parcourir.

Maintenant, si vous en croyez l’Organisation mondiale de la santé, ce que beaucoup d’entre nous n’ont pas fait l’année dernière, l’eau et l’incapacité à y manœuvrer coûtent la vie à quelque 236 000 personnes dans le monde chaque année.

La natation n’est pas vraiment une activité si complexe, surtout si l’on considère que l’alternative est de couler. Les chiots, même les chats, peuvent le comprendre rapidement. D’où le terme « pagaie pour chien ». La peur de nager est probablement un obstacle plus important à surmonter.

Mais voici quelques chiffres de Gallup : sur les 55 % qui disent ne pas savoir nager sans aide, la plupart sont des femmes. Seulement 32 pour cent des femmes revendiquent cette capacité. La plupart des hommes savent nager (57 pour cent).

Cette supériorité masculine est presque universelle selon les régions. L’Asie centrale est déséquilibrée (79 % d’hommes, 31 % de femmes), l’Amérique latine (71/33), l’Asie du Sud (48/22), l’Afrique australe (56/26), l’Europe de l’Est (84/58) et l’Asie du Sud. Europe (86/70).

Le bilan de l’Amérique du Nord est proche (89 % d’hommes, 78 de femmes), comme il l’est en Europe du Nord et de l’Ouest (89/85). Les nations insulaires d’Australie et de Nouvelle-Zélande sont également proches (90/85).

Et pourtant, mauvaise nouvelle pour les hommes : ils sont plus de deux fois plus susceptibles que les femmes de se noyer, probablement en raison de leur exposition accrue à l’eau dans le cadre de professions comme la pêche et le travail maritime. Aussi, leur propension à nager seul et à consommer de l’alcool sur la plage ou en bateau.

Vous regardez peut-être des nageurs accomplis aux Jeux olympiques. Et puis, il y a ces nageuses accomplies :

La capacité de nager semble également liée à l’argent avec des revenus plus élevés plus susceptibles de revendiquer une capacité de natation avec des écarts plus étroits entre les sexes. Dans les zones à faible revenu, plus de sept adultes sur dix (72 %) ne savent pas nager.

Attendre! Tant que vous êtes ici, un peu de recul : nous pensons que la Terre est assez grande parce que c’est tout ce que nous savons et, très honnêtement, la plupart d’entre nous qui ne sommes pas milliardaires ne vont pas beaucoup dans l’espace.

La Terre de Voyager – 1990 (Crédit : NASA)

Dans notre système solaire, la Terre semble avoir le plus d’eau de toutes les planètes rocheuses. Mais à l’échelle galactique, la Terre n’est guère plus qu’un petit point bleu flottant entre Vénus et Mars. Juste au-delà de Mars, cependant, se trouve Jupiter, une géante gazeuse massive qui est cinq fois plus éloignée du Soleil que nous.

Jupiter est si immense qu’il est encore plus grand que l’ego de certains politiciens. Jupiter pourrait contenir deux fois toutes les autres planètes de notre système solaire. En d’autres termes, 1 300 Terres – près de 25 000 milles à la ronde et 8 000 milles d’affilée – pourraient tenir à l’intérieur de Jupiter.

Et pourtant, êtes-vous toujours sur l’eau ? — plus de 1 000 Jupiter tiendraient à l’intérieur du Soleil.

Mais il faudrait le faire la nuit.

