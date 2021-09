Lisez ceci maintenant si iOS 15 a ruiné la durée de vie de la batterie de votre iPhone

in

C’est un conte vieux comme le temps. Apple publie une nouvelle mise à jour iOS et, peu de temps après, les gens remarquent que la durée de vie de la batterie de leur iPhone est nettement pire. Et avec la récente sortie d’iOS 15, ce même scénario se reproduit. Mais rassurez-vous, il n’y a aucune raison de s’inquiéter pour l’instant.

La durée de vie de la batterie avec iOS 15 est probablement affectée par plusieurs éléments. Pour commencer, il est possible, sinon tout à fait probable, que la première incarnation d’iOS 15 présente quelques bugs et problèmes de performances qu’Apple doit résoudre. Deuxièmement, le penchant d’Apple pour le déploiement de mises à jour iOS pouvant fonctionner sur des téléphones plus anciens peut également faire partie du problème.

Plaintes concernant la durée de vie de la batterie iOS 15

Bien qu’il soit trop tôt pour dire si les problèmes de batterie d’iOS 15 sont répandus, les personnes concernées se tournent naturellement vers Twitter et Reddit pour exprimer leur mécontentement. Un utilisateur, par exemple, a constaté que la santé de la batterie de son iPhone est passée instantanément de 96 % à 93 % après la mise à jour.

Un autre utilisateur sur Twitter, quant à lui, a déclaré que son iPhone 12 Pro n’avait que quatre heures d’autonomie après la mise à jour.

Il n’y a aucune raison de paniquer pour l’instant

Si vous remarquez que la batterie de votre iPhone avec iOS 15 est épuisée, il n’y a pas encore de raison de paniquer. Comme le souligne ZDNet, une nouvelle mise à jour iOS peut temporairement affecter la durée de vie de la batterie pendant une courte période.

L’installation d’un nouveau système d’exploitation sur un iPhone déclenche de nombreuses tâches en arrière-plan, de l’indexation au recalibrage de la batterie, et cela peut durer des heures, voire des jours. Non seulement cela consomme de l’énergie, mais le recalibrage de la batterie peut donner l’impression que la batterie se décharge plus rapidement alors que ce n’est pas le cas.

En termes simples, les utilisateurs d’iOS 15 doivent attendre au moins une semaine avant de tirer une quelconque conclusion concernant la durée de vie de la batterie. En effet, nous avons vu ce scénario se dérouler chaque année. Une nouvelle mise à jour iOS arrive, les gens se plaignent, puis ces plaintes commencent à disparaître en quelques jours.

Conseils pour améliorer la durée de vie de la batterie de l’iPhone

Que vous ayez mis à jour iOS 15 ou non, il existe quelques conseils sur la durée de vie de la batterie de l’iPhone à connaître.

Pour commencer, vous pouvez toujours activer le mode faible consommation. Cela “réduit temporairement l’activité en arrière-plan comme les téléchargements et la récupération de courrier jusqu’à ce que vous puissiez charger complètement votre iPhone”.

Le mode faible consommation peut être activé en allant dans Paramètres> Batterie.

Tout de même, ce n’est pas idéal d’être en mode basse consommation tout le temps. À cette fin, une autre stratégie à garder à l’esprit consiste à désactiver Hey Siri. Cela peut être fait en allant dans Paramètres> Siri et recherche et en désactivant le commutateur « Écoutez « Hey Siri » ».

Vous pouvez également envisager de désactiver l’actualisation de l’application en arrière-plan. Vous pouvez le faire en allant dans Paramètres> Général> Actualisation de l’application en arrière-plan. Notez que vous pouvez désactiver entièrement la fonctionnalité ou sélectionner individuellement des applications pouvant être mises à jour en arrière-plan.

L’iPhone 13 a une autonomie incroyable

Sur une note connexe, la durée de vie de la batterie de l’iPhone 13 est étonnante. En fait, c’est sans doute l’une des principales raisons de la mise à niveau. L’iPhone 13, par exemple, a 2,5 heures d’autonomie de plus que l’iPhone 12. L’iPhone 13 Mini, quant à lui, a 1,5 heures d’autonomie de plus que son prédécesseur.

Pendant des années, les utilisateurs d’iPhone ont dit qu’ils préféraient avoir un appareil avec une plus grande autonomie de batterie, même si cela signifiait avoir un appareil légèrement plus lourd ou plus épais. Avec l’iPhone 13, Apple a enfin écouté.