Lisez ceci si vous espérez un quatrième contrôle de relance – .

Maintenant que le Congrès est de retour en session, après une brève pause, il y a de l’espoir qu’une ou les deux chambres pourraient adopter une législation concernant un quatrième contrôle de relance, ou peut-être au moins donner une idée de la probabilité ou non de savoir si l’on viendra du tout bientôt.

Du côté du grand livre expliquant pourquoi cela pourrait être possible: les démocrates, rappelez-vous, contrôlent à la fois la Chambre et le Sénat (bien que par la marge la plus mince possible dans ce dernier, grâce au vote décisif du vice-président Kamala Harris pour mettre fin tout embouteillage 50-50). De plus, l’année prochaine apportera les élections de mi-mandat, c’est-à-dire que la courtoisie et la volonté au Congrès de travailler sur une base bipartite vont temporairement s’évaporer. Donc, si un quatrième contrôle de relance doit être approuvé, cela doit se produire bientôt. Et peut-être le plus important, c’est quelque chose que les Américains veulent, mal. Une pétition Change.org, par exemple, appelant à des contrôles de relance supplémentaires a recueilli plus de 2,3 millions de signatures au moment de la rédaction de cet article.

Meilleure offre du jour Le tout nouveau Roku Express 4K+ vient de recevoir sa première grosse remise sur Amazon ! Prix ​​catalogue : 39,99 $ Prix : 29,99 $ Vous économisez :10,00 $ (25%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

L’administration Biden, par l’intermédiaire de l’attachée de presse Jen Psaki, a déjà été interrogée à ce sujet ces derniers mois – en particulier, sur les pensées du président concernant un quatrième contrôle de relance, après les trois précédents qui ont été envoyés depuis le début de la pandémie de coronavirus. Ces paiements comprenaient deux l’année dernière, sous l’administration Trump (pour 1 200 $ et 600 $), puis les chèques de 1 400 $ que le Congrès a autorisés peu de temps après l’assermentation du président Biden plus tôt cette année.

Une autre chose qui pourrait faire pencher la balance en faveur d’une quatrième série de contrôles de relance sont les nouvelles données de l’Université du Michigan, montrant que le nombre de ménages avec enfants confrontés à des problèmes tels que les pénuries alimentaires et l’instabilité financière est tombé entre 20 % et 42 % par rapport à janvier à avril. L’idée étant, voyez-vous, que l’amélioration pourrait être accélérée avec encore plus de dépenses gouvernementales.

Bien sûr, dans le même temps, les législateurs pourraient également utiliser le déclin de ces problèmes sociaux comme une raison pour ne pas soutenir davantage de contrôles de relance – comme pour dire, eh bien, les contrôles de relance précédents ont fait ce qu’ils étaient censés faire, alors pourquoi le ferions-nous dépenser plus d’argent que nous n’avons pas en chèques dont nous n’avons pas besoin?

Ici, cependant, est peut-être le plus grand indice de tout ce que le Congrès pourrait ne pas être impatient de remettre les choses en place si rapidement et d’obtenir un quatrième stimulus de sitôt :

En quelque sorte, un quatrième contrôle de stimulus est déjà en place et prêt à être lancé. Nous parlons, bien sûr, de l’expansion du crédit d’impôt fédéral pour enfants qui est divisé en six chèques de relance mensuels et qui sera versé aux familles à partir de juillet, se poursuivant chaque mois jusqu’en décembre. Au total, les familles recevront 3 600 $ par enfant admissible. Ce n’est pas les « quatrième contrôle de relance », pas en tant que tel, mais il est une quatrième contrôle de relance, en ce sens qu’il vient séquentiellement après le troisième – et le premier de cette nouvelle série devrait commencer à arriver le 15 juillet.

Meilleure offre du jour Le tout nouveau Roku Express 4K+ vient de recevoir sa première grosse remise sur Amazon ! Prix ​​catalogue : 39,99 $ Prix : 29,99 $ Vous économisez :10,00 $ (25%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission