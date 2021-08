Lisez cette mise à jour de l’IRS sur vos contrôles de relance

in

À ce stade, nous sommes presque à mi-chemin dans la distribution par le gouvernement fédéral d’une série de six chèques de paiements de crédit d’impôt pour enfants. Les paiements étant de nouveaux chèques de relance, en quelque sorte. Et qui découlent de la législation de secours de 1,9 billion de dollars que le Congrès a adoptée et que le président Biden a signée en mars.

Nous sommes à un peu plus de trois semaines du troisième chèque de crédit d’impôt pour enfants envoyé par l’IRS. Cela est prévu pour le 15 septembre. Et ces chèques, rappelez-vous, représentent la moitié d’un paiement anticipé du crédit d’impôt pour enfants temporairement élargi. Avec la seconde moitié du montant total prévu pour l’année prochaine, comme un crédit d’impôt normal. Pendant ce temps, l’IRS a partagé ce week-end une mise à jour importante concernant les bénéficiaires du crédit d’impôt pour enfants. Et vous êtes plusieurs millions – vous voudrez peut-être en prendre note.

Mise à jour sur les paiements du crédit d’impôt pour enfants

Rendez-vous sur le site Web de l’IRS pour lire la mise à jour dans son intégralité. Mais fondamentalement, il s’agit d’une mise à jour du portail en ligne du crédit d’impôt pour enfants. Une mise à jour que ceux d’entre vous qui reçoivent ces paiements sous forme de chèques papier, par la poste, doivent savoir. “L’Internal Revenue Service a lancé une nouvelle fonctionnalité permettant à toute famille recevant des paiements mensuels de crédit d’impôt pour enfants de mettre à jour rapidement et facilement son adresse postale à l’aide du portail de mise à jour du crédit d’impôt pour enfants”, note la mise à jour. “Cette fonctionnalité aidera toute famille qui choisit de recevoir son paiement par chèque papier à éviter les retards d’envoi ou même le retour d’un chèque comme non distribuable.”

Toute famille peut faire envoyer son chèque de septembre et tous les chèques futurs, la mise à jour continue, à sa nouvelle adresse en utilisant le portail pour faire une demande de changement d’adresse. Pour que le changement prenne effet en septembre, le temps presse. Les utilisateurs devront compléter la demande avant minuit, heure de l’Est, le lundi 30 août.

“Les familles peuvent toujours apporter des modifications après cette date”, a déclaré l’IRS, “mais leur demande ne sera effective qu’au prochain paiement mensuel prévu”.

Points supplémentaires à savoir

Puisque nous sommes presque à mi-chemin de la distribution du crédit d’impôt pour enfants, voici autre chose à savoir. L’IRS dit qu’il enverra un résumé de fin d’année (lettre 6419) à tous les contribuables qui ont reçu ces chèques. Ce qui, encore une fois, est une raison de plus pour laquelle il est important d’avoir la bonne adresse dans le dossier de l’agence fiscale.

Les familles auront besoin de la lettre 6419 pour remplir avec précision leur déclaration de revenus fédérale de 2021 l’année prochaine. “C’est important car, pour la plupart des familles, les avances qu’elles reçoivent en 2021 ne couvrent que la moitié du crédit total”, a déclaré l’IRS. « Ils réclameront la partie restante sur leur déclaration de revenus 2021. »