Lisez la déclaration de Kenny Mayne, ancre de longue date d’ESPN, après la sortie de son réseau surprenant

ESPN a connu sa part de problèmes au cours des dernières années, bien qu’il continue d’être une plaque tournante pour les accros du sport à la recherche de nouvelles. Une partie du succès du réseau peut être attribuée aux personnalités qu’il a eues au fil des ans. Dan Patrick, Stuart Scott, Doris Burke et Scott Van Pelt ne sont que quelques-uns des grands noms à avoir travaillé pour le réseau au cours des dernières décennies. Cependant, au cours des dernières années, l’entreprise a procédé à un certain nombre de changements de personnalité pour diverses raisons. Maintenant, il a été confirmé que le talent de longue date d’ESPN, Kenny Mayne, quitte le réseau, et il a publié une déclaration à ce sujet.