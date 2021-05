Lisez la dernière mise à jour de la FDA sur le risque que MagSafe représente pour les stimulateurs cardiaques – .

Cela a pris un peu plus de temps que prévu en raison de la pandémie, mais Apple a finalement annoncé l’iPhone 12 en octobre dernier lors d’un événement préenregistré sur son campus de Cupertino. Parallèlement aux nouveaux modèles de téléphones, Apple a également tiré le rideau sur une série d’accessoires MagSafe compatibles avec l’iPhone 12. Quelques mois plus tard, les médecins ont exprimé leurs inquiétudes quant à l’effet de la technologie MagSafe sur les stimulateurs cardiaques dans la revue médicale Heart Rhythm. Peu de temps après, Apple a répondu sur son site de support, et maintenant, cette semaine, la FDA a enfin pesé.

Citant des articles avertissant que les aimants à haute intensité de champ dans les nouveaux téléphones, montres et autres appareils intelligents, la Food and Drug Administration des États-Unis a révélé dans un point de presse jeudi qu’elle avait décidé de mener ses propres tests pour voir si ces aimants posaient effectivement des risque pour les patients porteurs de dispositifs médicaux implantés. Ces tests ont montré que «le risque pour les patients est faible» et que les événements indésirables associés à cette technologie n’ont pas encore été signalés.

«À la suite de ces actions, nous prenons aujourd’hui des mesures pour fournir des informations aux patients et aux prestataires de soins de santé afin de nous assurer qu’ils sont conscients des risques potentiels et peuvent prendre des mesures proactives et préventives simples», a déclaré Jeff Shuren, MD, JD, directeur du Center for Devices and Radiological Health de la FDA.

«Nous pensons que le risque pour les patients est faible et l’agence n’est au courant d’aucun événement indésirable associé à ce problème pour le moment. Cependant, le nombre d’appareils électroniques grand public dotés d’aimants puissants devrait augmenter avec le temps. Par conséquent, nous recommandons aux personnes portant des dispositifs médicaux implantés de parler à leur fournisseur de soins de santé pour s’assurer qu’ils comprennent ce risque potentiel et les techniques appropriées pour une utilisation en toute sécurité. »

Selon la FDA, les personnes portant des dispositifs médicaux implantés doivent prendre les précautions suivantes:

Garder les appareils électroniques grand public, tels que certains téléphones portables et montres intelligentes, à six pouces des dispositifs médicaux implantés. S’abstenir de transporter des appareils électroniques grand public dans une poche au-dessus du dispositif médical. Parlez à votre fournisseur de soins de santé si vous avez des questions concernant les aimants dans l’électronique grand public et les dispositifs médicaux implantés.

Si vous voulez en savoir plus, assurez-vous de consulter la nouvelle page de la FDA sur les aimants dans les téléphones portables et les montres intelligentes et sur la façon dont ils pourraient interagir avec les stimulateurs cardiaques et autres appareils implantés.

