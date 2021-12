Lisez la lettre de Donald Trump que Harry Reid gardait accrochée dans son bureau

Harry Reid était une figure respectée par beaucoup pendant son séjour au Sénat américain, et malgré les profondes divisions politiques d’aujourd’hui, il a contribué à apporter des changements positifs partout où il le pouvait. À l’âge de 82 ans, Reid est décédé mardi, et il est devenu très clair d’après les nombreuses déclarations publiées qu’il a réussi à avoir un effet positif sur bon nombre de ceux avec qui il a interagi.

Le chef de la minorité sénatoriale, Mitch McConnell, a publié une déclaration disant que malgré le fait qu’il était souvent entré en conflit politique avec Reid, ce qui était parfois intense, ce qui compte le plus, c’est le fait que le sénateur a toujours fait ce qu’il croyait vraiment être juste. Un journaliste du New York Times, Jonathan Martin, a même réussi à trouver une vieille note de Donald Trump au Reid, datant d’avant que Trump n’embrasse son tristement célèbre récit conservateur à l’esprit étroit.

Reid avait la note accrochée dans son bureau de Vegas qu’il gardait après avoir quitté le Sénat, et selon les mots de Martin, c’était « une belle note d’un donateur après la dernière victoire de Reid, en 2010 ». Bien qu’il soit difficile d’imaginer Trump apporter un soutien financier à un candidat libéral, non seulement il l’a fait, mais il lui a même écrit une note personnelle avec les mots : « .

Reid avait cela dans son bureau post-sénat à Vegas – une belle note d’un donateur après la dernière victoire de Reid, en 2010 pic.twitter.com/TRaQahDrQa – Jonathan Martin (@jmartNYT) 29 décembre 2021

Une autre anecdote dont beaucoup se souviennent est la façon dont Reid est connu pour être l’une des personnes qui ont initialement encouragé Barack Obama à se présenter à la présidence et qui a joué un grand rôle pour le convaincre de le faire, ce qui prouve vraiment à quel point les représentants qui sont vraiment là pour servir le les gens peuvent être admirés par tout le monde, peu importe de quel côté ils penchent.

