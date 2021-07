Souvent, lorsqu’un journal apparaît sur «l’audit» fou de Cyber ​​Ninjas de 2,1 millions de bulletins de vote dans le comté de Maricopa, en Arizona, les commentateurs demandent: «Où est le DOJ?» ou « Où sont les tribunaux ? » ou « Où est le Congrès ? » Les lois ont été enfreintes, le recomptage a été terriblement mal géré, les bulletins de vote ont été compromis et les personnes qui dirigent le spectacle de clowns sont partiales. Dès le début, les critiques ont noté que plusieurs audits ont précédé celui-ci, et ils ont tous validé le décompte initial des voix à 100 %. Il n’y avait pas besoin d’un autre recomptage !

Il est clair depuis le début de ce cafouillage il y a quatre mois que Cyber ​​Ninjas 1) ne sait pas ce qu’il fait ; l’entreprise n’a jamais effectué quoi que ce soit comme un recomptage des élections ; 2) est biaisé ; le PDG a déclaré que l’élection avait été volée avant qu’il ne soit embauché, et il apparaît dans le film Deep Rig qui vient de sortir et qui regorge d’orateurs QAnon et de conspirations électorales; 3) a compromis des bulletins de vote et d’autres dossiers d’électeurs ; des observateurs experts ont déclaré que les bulletins de vote avaient été mal traités et que certains fichiers d’électeurs se sont même retrouvés dans le Montana, tandis que les machines à voter ne peuvent plus être utilisées – un coût de 6 millions de dollars pour le comté ; 4) n’a pas été franc avec le public et la presse ; seul le réseau d’extrême droite One America Network (OAN) a reçu un accès à la presse, d’autres journalistes ont été retirés du parquet et Cyber ​​Ninjas affirme que ses fichiers ne sont pas soumis aux lois sur les archives publiques, ce qui a entraîné deux poursuites ; 5) embauché du personnel inexpérimenté et partial ; pour la formation, les compteurs des bulletins de vote n’ont vu qu’une vidéo de 15 minutes, et la plupart provenaient du Parti républicain ; et 6) est en train de courir une arnaque ; le Sénat de l’Arizona a déboursé 150 000 $ pour un travail qui coûtera au moins 2 millions de dollars ; OAN a diffusé des pitchs à l’antenne, tandis que le Pillow Jerk, Sidney Powell, le PDG d’Overstock et d’autres (pour la plupart anonymes) contribuent à la baise des clusters.

Ce n’est pas tout, mais chaque fois que ces points et d’autres sont soulevés – et ils le sont depuis des mois – les gens se demandent à juste titre, où diable est la cavalerie ? Le premier jour, le Sénat de l’Arizona a enfreint la loi fédérale en donnant les bulletins de vote à une entreprise partisane privée inexpérimentée. MJ ? Personne?

Cette semaine, la présidente du Sénat, Karen Fann, a déclaré dans une interview à la radio, Oh My! les chiffres des Ninjas ne correspondent pas aux deux premiers audits du comté de Maricopa ! Ça doit être une fraude ! Cet écart, qui, selon les experts électoraux, résulterait de l’incompétence des Ninjas, sera une munition pour le GOP pour demander davantage d’audits et pour que les législatures du GOP introduisent davantage de lois sur la suppression des électeurs. Le sénateur Fann encouragera probablement Cyber ​​Ninjas à faire son grand rapport avant le 24 juillet, lorsque Trump se rendra à Phoenix pour bénir l’audit, afin que son rassemblement plus tard dans la soirée puisse devenir le tremplin pour sa réintégration. « Fraude prouvée ! »

La lettre

Mercredi, les représentants Carolyn Maloney, présidente du comité de surveillance et de réforme, et Jamie Raskin, président du sous-comité sur les droits civils et les libertés civiles, ont envoyé une lettre de 9 pages à Doug Logan, PDG de Cyber ​​Ninjas, exigeant des communications et des documents concernant aux six domaines de préoccupation énumérés ci-dessus, et plus encore.

L’inaction fédérale jusqu’à présent a été exaspérante et inexplicable, alors j’espère sûrement que c’est plus qu’une autre lettre fortement formulée. Surtout compte tenu de la performance du représentant Raskin dans les procès de destitution, cela semble être un bon début, que de nombreux Arizonans applaudiront, tout comme les Dems dans d’autres États où les idiots de MAGA appellent à des recomptages. Maintenant, soutenez-le et traînez les fesses devant ces comités et exigez des réponses, ce que les démocrates ici ont été impuissants à faire. Doug Logan se sent évidemment intouchable et le sénateur Fann se présente comme un outil mal informé; Je paierais pour voir ces audiences.

La lettre indique clairement qu’ils ont suivi cette histoire, qu’ils ont fait leurs recherches et qu’ils savent exactement à quel point cet « audit » est devenu un dangereux fiasco. Ils mettent en évidence le manque d’expérience des Ninjas, leur travail bâclé et même fou (bambou ?), une formation du personnel sans valeur, un financement mystérieux, le secret et la nature conspiratrice de leur travail. (Si vous êtes intéressé par ce à quoi ressemble un audit réel et accrédité, consultez ce journal : Maricopa County GOP Recorder compare son audit à l’audit fantastique des Cyber ​​Ninjas).

Les représentants Maloney et Raskin terminent leur lettre détaillée (et utilement notée) par une demande en 9 points de documents et de communications. Quelle expérience les Cyber ​​Ninjas basés en Floride ont-ils qui le qualifient pour le recomptage ? (Des entreprises expérimentées ont soumissionné pour le travail.) Comment les scrutateurs ont-ils été recrutés et formés ? Comment pouvez-vous être objectif quand vous avez embrassé le grand mensonge ? Comment cette crapola est-elle financée ? D’où les Ninjas ont-elles obtenu ses procédures d’audit loufoques, car elles ne ressemblent certainement pas à une méthodologie acceptée ? (Indice: Jovan Pulitzer.) Surtout, ils veulent toute correspondance avec Trump et son entourage immédiat, ainsi qu’avec Giuliani, PillowMan, Sidney Powell, Michael Flynn, Lin Wood et d’autres individus et groupes de droite poussant l’audit et le grand mensonge ( un seul et même).

Compte tenu du gâchis de Cyber ​​Ninjas jusqu’à présent (un, deux, trois délais manqués), il est difficile d’imaginer comment Doug Logan réagira, ou s’il le peut même, puisqu’il n’a eu à répondre à aucune des critiques locales jusqu’à présent, ce qui a été considérable. Donc, au cas où il ne serait pas clair sur ce qu’ils demandent, les représentants Maloney et Raskin joignent un addendum de 3 pages avec des dizaines de points clarifiant exactement ce qu’ils veulent et comment Logan devrait répondre. Pound sand, peckerhead.

Le Comité cherche à déterminer si l’audit financé par le secteur privé mené par votre entreprise en Arizona protège le droit de vote ou s’il s’agit plutôt d’un effort pour promouvoir des théories du complot sans fondement, saper la confiance dans les élections américaines et inverser le résultat d’élections libres et équitables pour gain partisan.

