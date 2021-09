Lisez la salle — virtuellement : la startup de Seattle décroche 10 millions de dollars pour analyser votre visage et votre voix lors d’appels vidéo

De gauche à droite : Rob Williams, David Shim et Elliott Waldron. (Lire les photos)

David Shim, Elliott Waldron et Rob Williams ont aidé à créer la start-up d’analyse de localisation Placed, qui a été acquise par Snap pour plus de 200 millions de dollars en 2017.

Maintenant, le groupe se reforme – cette fois pour une « opportunité exponentiellement plus grande que Placed », a déclaré Shim à . cette semaine.

Leur nouvelle société est Read, qui vient d’annoncer un tour de table de 10 millions de dollars pour son logiciel qui mesure l’engagement et le sentiment des participants aux réunions vidéo.

La startup vise à contrer les vents contraires entraînés par la pandémie qui a provoqué l’adoption massive d’outils de visioconférence tels que Zoom et Microsoft Teams.

Le logiciel de Read utilise l’IA, la vision par ordinateur et la technologie de traitement du langage naturel pour analyser les mouvements de la voix et du visage. Les données s’affichent dans un tableau de bord en temps réel, accessible à toute personne lors d’un appel.

L’idée est de donner aux gens des commentaires sur la façon dont leur public réagit émotionnellement, qu’il s’agisse d’un argumentaire de vente ou d’une réunion hebdomadaire à tous, comme un FitBit qui suit les étapes, mais pour les réunions virtuelles à la place. Read vise à répondre à des questions telles que : les gens sont-ils engagés ? Sont-ils frustrés ? Se sentent-ils productifs ?

“L’objectif ici est de vraiment rendre les réunions virtuelles plus réelles et plus physiques”, a déclaré Shim, qui est devenu PDG de Foursquare après que la société a acquis Placed de Snap en 2019.

Des entreprises telles que Zoom et Microsoft ont connu une énorme croissance de leurs applications de visioconférence pendant la pandémie avec le passage au travail à distance. Le marché de la visioconférence devrait passer de 9,2 milliards de dollars cette année à 22,5 milliards de dollars en 2026.

“Vous voyez un marché qui comptait 20 à 30 millions d’utilisateurs, passer à un demi-milliard en moins de 18 mois”, a noté Shim. « C’est plus rapide que les smartphones et l’adoption d’Android et d’iOS. Et ce n’est pas seulement pour cinq ou 10 minutes. Nous parlons plusieurs heures tout au long de la journée.

Même si certains travailleurs retournent au bureau, Shim a déclaré que Read deviendrait plus attrayant.

“Il va y avoir une déconnexion où les personnes éloignées vont se sentir exclues de la conversation”, a-t-il déclaré. « Dans cet aspect, vous devez faciliter la lecture de la pièce. Si vous n’êtes pas assis dans cette salle de conférence, vous ne pouvez pas capter toutes les émotions des gens, leurs sentiments. Donc, ces types d’outils contribueront grandement à rendre cette conversation plus égale et équitable. »

Read dit que la confidentialité est une priorité. Le logiciel apparaît en tant que participant à la réunion et les personnes peuvent se retirer à tout moment. Les données sont collectées de manière globale et non ventilées sur une base individuelle, à l’exception d’une métrique de « temps de conversation » qui indique le pourcentage de temps que chaque personne passe à parler. Et après 24 heures, Read supprime les données vidéo et audio brutes.

“Ce n’est pas un outil de police”, a déclaré Shim.

Microsoft a fait face l’année dernière à des réactions négatives liées à la confidentialité pour son « score de productivité » qui a fourni aux entreprises des données pour comprendre comment les travailleurs utilisent et adoptent différentes formes de technologie. Microsoft a répondu en supprimant la possibilité pour les entreprises de voir les données sur les utilisateurs individuels.

Le logiciel de Read peut également soulever des questions sur les biais dans la technologie de reconnaissance faciale ou vocale. La startup a déclaré avoir construit ses ensembles de données de formation qui représentent six continents et diverses origines ethniques et culturelles.

« Tout commence par les ensembles de données d’entraînement et la vigilance pour s’assurer que les modèles ne présentent aucun biais », a déclaré Waldron. « C’est l’une des choses les plus importantes auxquelles nous pensons lorsque nous construisons cette technologie. »

Read est initialement disponible en tant que service gratuit sur Zoom. La société prévoit à terme de s’étendre à d’autres plates-formes de visioconférence et de gagner de l’argent en facturant davantage les entreprises qui utilisent le logiciel de manière plus intensive.

Et la vision de Read va au-delà des simples appels vidéo – elle voit le logiciel utilisé dans des lunettes intelligentes de haute technologie, par exemple.

“Nous allons après les interactions”, a déclaré Shim. « C’est un grand marché à exploiter, car partout où des interactions se produisent, nous pouvons être. »

Read fait partie d’une série de startups visant à améliorer les réunions virtuelles et la communication sur le lieu de travail dans une nouvelle ère de travail hybride. Une autre startup de Seattle, Voodle, a levé 6 millions de dollars en décembre pour son application de type TikTok destinée à remplacer les longs appels vidéo ou les notes textuelles par de petits clips vidéo orientés selfie.

Shim a co-fondé Placed en 2011. Waldron a rejoint la société en 2012 et Williams en 2015. Waldron est maintenant vice-président de la science des données chez Read ; Williams est vice-président de l’ingénierie.

Read a moins de 20 employés et s’attend à doubler ses effectifs avec le nouveau financement.

Madrona Venture Group a dirigé le tour de table, qui comprenait la participation de PSL Ventures et de divers investisseurs providentiels tels que l’ancien membre du conseil d’administration de Placed, David Joerg; l’ancien directeur de Snap, Imran Khan ; Oren Etzioni, PDG d’AI2 ; le PDG de Qumulo, Bill Richter ; le PDG de Wunderman, Shane Atchison ; le fondateur de Divvy Brian Ma; et les dirigeants de Snap, Peter Sellis et Nima Khajehnouri.

“Dans un premier monde numérique, Read devrait être cette application intelligente qui inaugure la vidéoconférence 2.0”, a déclaré le directeur général de Madrona, Matt McIlwain, qui vient de rejoindre le conseil d’administration, dans un communiqué.