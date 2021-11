Lisez l’e-mail qu’Elon Musk a envoyé aux employés de Tesla sur la réduction des coûts de livraison

Les véhicules multisegments compacts Model Y de Tesla dans une salle d’exposition à Shanghai, en Chine, le 18 janvier 2021.

Au milieu des contraintes portuaires en cours et de l’augmentation des coûts d’expédition, le PDG de Tesla, Elon Musk, a exhorté vendredi les employés, dans un e-mail à l’échelle de l’entreprise obtenu par CNBC, à rechercher des moyens de réduire le coût de livraison des véhicules électriques aux clients, plutôt que de précipiter les commandes de dernière minute. d’atteindre ses objectifs de ventes de fin de trimestre.

Cette année, Tesla a eu du mal à livrer de nouvelles voitures aux clients aux États-Unis conformément aux plages de dates initialement promises. Comme CNBC l’a signalé précédemment, certains clients de Tesla ici ont connu des retards de livraison de plusieurs mois, les laissant payer de leur poche pour les locations et les applications de covoiturage, et ayant besoin de demander à nouveau des prêts en raison de délais retardés.

Tesla n’est pas le seul à laisser les clients attendre plus longtemps qu’ils ne l’avaient espéré pour leurs nouvelles voitures entièrement électriques. La semaine dernière, par exemple, le nouveau concurrent public Rivian Automotive a informé les personnes qui avaient réservé leur R1S, un véhicule utilitaire sport, des retards de livraison.

Pourtant, les ventes ont augmenté cette année pour Tesla apparemment inflexibles par des dates de livraison imprévisibles.

Les livraisons de véhicules, qui sont l’approximation la plus proche des ventes rapportées par l’activité véhicules électriques et énergies renouvelables d’Elon Musk, se sont élevées à environ 500 000 au total en 2020. Au cours des trois premiers trimestres de 2021, Tesla avait déjà annoncé des livraisons de 627 350 véhicules.

Depuis le début de 2021, la société n’a pas fourni d’objectif clair pour les livraisons de véhicules 2021. Mais Tesla a réitéré ses prévisions approximatives de « croissance annuelle moyenne de 50 % des livraisons de véhicules » sur un horizon pluriannuel, y compris lors de son appel aux résultats du troisième trimestre.

Le PDG et directeur de la recherche de JL Warren Capital, Junheng Li, a écrit la semaine dernière dans une note aux investisseurs qu’elle s’attend à ce que les ventes de Tesla continuent d’augmenter, du moins en Chine ce trimestre. « La flambée des prix du gaz profite à toutes les marques de véhicules à énergies nouvelles », a-t-elle noté dans le pays.

Quelque 1,3 million de véhicules électriques ont été vendus en Chine en 2020, selon une étude de Canalys. La société a prédit que le nombre passerait à 1,9 million de ventes de véhicules électriques en Chine d’ici la fin de cette année.

La Chine reste le plus grand marché au monde pour les voitures neuves, avec un fort soutien du gouvernement pour passer à l’électrique.

Voici l’e-mail complet qu’Elon Musk a envoyé vendredi à tous les employés de Tesla (transcrit par CNBC).

De : Elon Musk

À tout le monde

Sousj. Livraisons au quatrième trimestre par rapport à la rentabilité

Date : 26 novembre 2021 [time stamp redacted]

D’après mon e-mail il y a plusieurs semaines, notre objectif ce trimestre devrait être de minimiser Coût des livraisons plutôt que de dépenser lourdement en frais d’expédition, en heures supplémentaires et en sous-traitants temporaires juste pour que les voitures arrivent au quatrième trimestre.

Ce qui s’est passé historiquement, c’est que nous sprintons comme des fous à la fin du trimestre pour maximiser les livraisons, mais ensuite les livraisons chutent massivement au cours des premières semaines du trimestre suivant. En effet, sur une période de six mois, nous n’aurons pas livré de voitures supplémentaires mais nous aurons dépensé beaucoup d’argent et nous serons épuisés pour accélérer les livraisons dans les deux dernières semaines de chaque trimestre.

Nous aurons encore une assez grosse vague de livraisons au cours des dernières semaines de décembre, car nous n’avons pas encore de production en gros volume ni en Europe ni au Texas, ce qui signifie beaucoup de voitures sur des bateaux de Chine vers l’Europe et sur des camions. [and/or] ferroviaire de la Californie à la côte Est arrivant en fin de trimestre, mais c’est néanmoins le bon moment pour commencer à réduire la taille de la vague au profit d’un rythme de livraison plus régulier et plus efficace.

Le bon principe est de prendre l’action la plus efficace, comme si nous n’étions pas cotés en bourse et que la notion de « fin de trimestre » n’existait pas.

Merci,

Elon