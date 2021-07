Lisez le pitch d’une phrase pour l’émission télévisée la plus ambitieuse d’Apple à ce jour

Lorsque Apple a annoncé l’émission Foundation TV pour Apple TV+ il y a quelques années, il était clair qu’il s’agirait de la série originale la plus ambitieuse de la société pour le streaming. Bien fait, l’histoire de science-fiction basée sur les romans d’Isaac Asimov pourrait devenir un spectacle incroyable. Cela pourrait rivaliser avec des émissions fantastiques comme Game of Thrones. Mais Foundation n’est pas facile à adapter pour le grand ou le petit écran. S’adressant à la nouvelle émission Apple TV+, le rédacteur en chef et showrunner de la Fondation, David Goyer, a expliqué comment il la fait fonctionner. Il a également révélé le pitch d’une phrase qui l’a aidé à vendre Foundation à Apple.

Meilleure offre du jour Voici: la meilleure offre AirPods Pro d’Amazon de 2021! Prix ​​catalogue : 249,00 $ Prix : 189,99 $ Vous économisez : 59,01 $ (24%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Goyer, dont le travail comprend la trilogie Blade, la trilogie The Dark Knight et Man of Steel, a deux émissions massives qui débuteront dans les mois à venir. Foundation sera lancé sur Apple TV+ le 24 septembre, tandis que The Sandman devrait arriver sur Netflix en 2022.

Le premier est le plus audacieux des deux, Goyer ayant déclaré au Hollywood Reporter qu’il souhaitait que Foundation soit une série télévisée épique de 80 heures. Cela fait huit saisons de 10 épisodes chacune, “si ça marche”. Le showrunner a déclaré que l’histoire qu’il voulait raconter avec Foundation serait une trilogie d’environ neuf heures s’il devait le faire en tant que fonctionnalités.

Le pitch de la Fondation en une phrase pour Apple TV

Apple a demandé à Goyer « en riant » de présenter Foundation pour Apple TV en une seule phrase. Voici ce qu’il leur a dit : « C’est une partie d’échecs de 1000 ans entre Hari Seldon [Jared Harris] et l’Empire, et tous les personnages intermédiaires sont des pions, mais certains des pions au cours de cette saga finissent par devenir des rois et des reines.

Apple va grand sur la Fondation. Selon le même Goyer, cette Fondation “prend de gros coups”, et Apple “dans l’ensemble, y est allé”.

Goyer a également rappelé avoir parlé du projet de la Fondation aux chefs d’Apple TV + Jamie Erlicht et Zack Van Amburg. « Ne me notez pas sur la science-fiction. Je peux gérer la science-fiction. Notez-moi sur le drame, notez-moi sur les personnages, notez-moi sur leurs relations. Je vais m’occuper des autres conneries, leur avait-il dit.

Apple a offert à Goyer les ressources dont il avait besoin pour créer la première saison de Foundation pour Apple TV+. Il a dit que le spectacle a un budget suffisant. “En moyenne par heure, si vous deviez prendre deux épisodes et les assembler, le budget est plus important que certains des films que j’ai faits.”

Pourquoi la Fondation est si compliquée

Que vous ayez lu ou non les livres de la Fondation Asimov, Goyer a expliqué à THR pourquoi il est si difficile de s’adapter dans des films ou des émissions de télévision :

Il y a trois aspects délicats à Foundation qui, je pense, ont déclenché toutes les autres adaptations. La première est que l’histoire est censée s’étendre sur 1 000 ans avec tous ces sauts temporels massifs – c’est difficile à dire. C’est certainement difficile de capsuliser dans un film de deux ou trois heures. Le deuxième aspect est que les livres sont en quelque sorte anthologiques. Vous aurez quelques histoires courtes dans le premier livre avec le personnage principal Salvor Hardin, puis vous avancerez de cent ans et il y aura un personnage différent. La troisième chose est qu’ils ne sont pas particulièrement émotifs ; ce sont des livres sur les idées, sur les concepts. Donc, une grande partie de l’action se passe hors écran. Dans les livres, l’Empire, qui se trouve sur 10 000 mondes, tombe littéralement hors de l’écran – comme, cela se produit entre les chapitres. De toute évidence, cela n’allait pas fonctionner pour une émission de télévision.

Sans rien gâcher de ce que nous sommes sur le point de voir sur Apple TV+, Goyer a déclaré avoir trouvé un moyen de rendre Foundation intéressante pour le streaming :

Donc, sans trop en dire, j’ai trouvé un moyen d’allonger la durée de vie de certains personnages. Environ six personnages continueront de saison en saison, de siècle en siècle. De cette façon, cela devient une histoire à moitié anthologique, à moitié continue.

L’émission basée sur les livres qui ont inspiré George Lucas pour Star Wars sera lancée le 24 septembre – découvrez la dernière bande-annonce ci-dessous. Pendant que vous attendez, consultez la vaste interview de THR avec Goyer sur ce lien.

Meilleure offre du jour L’enceinte Bluetooth portable la plus vendue d’Amazon est tombée au prix le plus bas de 2021 ! Prix ​​catalogue : 34,99 $ Prix : 22,09 $ Vous économisez : 12,90 $ (37%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission