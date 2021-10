Lisez le premier extrait de la biographie officielle d’OBITUARY ‘Turned Inside Out’

Livres de décibels a récemment annoncé la précommande de « À l’envers : l’histoire officielle de la nécrologie », et aujourd’hui Décibel a partagé le premier extrait de ce livre relié de 328 pages écrit par David E Gelhke (« Pas de célébration : l’histoire officielle du paradis perdu », « Damn The Machine: L’histoire des enregistrements de bruit »). Le passage, que l’on peut trouver sur DecibelMagazine.com, ramène les lecteurs au milieu des années 80 lorsque NÉCROLOGIEle noyau fondateur de Jean Tardy, Donald Tardy et Trevor Peres étaient sur le point de découvrir un son qui allait changer le cours de l’histoire du death metal. Propulsé par la voix inhumaine de Jean Tardy, le son de guitare d’une brutalité obscène de Trevor Peres et brillance rythmique du batteur Donald Tardy, NÉCROLOGIE redéfini la lourdeur tout au long des années 1990. Des classiques incontestés « Lentement nous pourrissons » et « Cause de décès », à travers une interruption inattendue de leur renaissance créative actuelle, NÉCROLOGIE a été le pionnier, défini et développé le métal extrême, devenant l’un des groupes les plus reconnus et respectés de l’underground. « C’est la première fois que nous, en tant que groupe, nous ouvrons officiellement aux fans », a déclaré Donald Tardy. « Nous avons jeté un coup d’œil au passé, en nous souvenant comment tout a commencé à Tampa. Nous avons partagé des histoires du studio et de la route, ainsi que le chaos tout au long de notre carrière, tel qu’il était vraiment : le bon, le mauvais et le truand. ‘Tourné à l’envers’ remet les pendules à l’heure après 35 ans : ce sont les événements qui ont fait de nous ce que nous sommes et les faits qui ont marqué l’histoire. »

Gehlke offre un regard sans précédent sur les légendes du death metal à travers de toutes nouvelles interviews approfondies avec des membres du groupe passés et présents, des ingénieurs du son, des contemporains de la scène et des vétérans de l’industrie musicale qui ont travaillé directement avec le groupe tout au long NÉCROLOGIECarrière de près de quatre décennies. Emballé avec des centaines de photos rares et inédites, ainsi qu’un avant-propos de Max Cavalera (ÂME, SÉPULTURE), la couverture rigide de 328 pages « À l’envers : l’histoire officielle de la nécrologie » est exclusivement disponible en pré-commande dès maintenant via decibelmagazine.com. Les exemplaires devraient être expédiés début janvier. En mars dernier, Jean Tardy dit à la France Nations Unies du Rocher cette NÉCROLOGIE a utilisé une partie du temps d’arrêt pendant la pandémie de coronavirus pour travailler sur le matériel d’un nouvel album studio. « Nous avons définitivement travaillé sur de nouveaux morceaux et nous avons pris notre temps », a-t-il déclaré. « Nous n’avions pas envie de libérer [a new album] maintenant au milieu de la pandémie quand vous ne pouvez pas partir en tournée et soutenir ce n’est pas ce que nous voulions faire, donc nous ne sommes pas pressés. Mais d’ici l’année prochaine, nous reprendrons la route. Nous mettons en place des tournées et nous sortirons un autre album l’année prochaine avant de reprendre la route et de recommencer à tourner. Nous travaillons donc actuellement sur du nouveau matériel. » Interrogé sur ce que les fans peuvent attendre du suivi de NÉCROLOGIEl’album éponyme de 2017, John a dit : « Je pense que ça va sonner comme NÉCROLOGIE. [Laughs] Vous nous connaissez – nous sommes en quelque sorte des hommes des cavernes; nous n’aimons pas trop évoluer. Nous aimons changer et faire un peu ici et là, mais nous devenons trop vieux pour trop changer, je pense. Donc tant que c’est lourd et martelant, alors c’est ce à quoi vous pouvez vous attendre. »