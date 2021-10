Lisez l’engagement de Katy Perry envers la « future femme puissante » Daisy Dove Bloom

Toutes nos félicitations, Katy Perry!

La chanteuse de 36 ans a été honorée lors de l’événement Variety’s Power of Women à Beverly Hills, en Californie. le sept. 30. Après avoir été présenté par Roi Gayle, Katy est montée sur scène au Wallis Annenberg Center for the Performing Arts.

Lors de son discours, la star de “Roar” a félicité ses collègues lauréats Dungeon de Channing, Amanda Gorman, Lorde, et Rita Moreno et a noté: “C’est un privilège d’être inclus dans un groupe aussi incroyable.” Elle a également remercié Gayle pour son introduction et sa sœur Angèle. En 2018, les frères et sœurs ont lancé la Firework Foundation, qui vise à autonomiser les enfants des communautés mal desservies par le biais des arts. Katy a qualifié Angela de « championne ultime de l’accès et de l’égalité des chances pour les enfants ».

“Merci beaucoup de me garder concentré sur le plus grand bien, de tenir mes pieds contre le feu, de me tenir responsable [and] mettre toute la logistique en place pour que nous puissions avoir un impact dans nos vies et dans d’autres vies », a-t-elle déclaré. « Je vous aime et je vous admire. »