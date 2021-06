Lisez les 7 façons de Trump de retirer la théorie raciste critique de la race des écoles Vir .

L’ancien président Donald Trump a écrit un article encourageant les Américains à reconnaître comment la gauche, stimulée par le président Joe Biden, “lave le cerveau” des enfants avec “le dogme ridicule de la gauche connu sous le nom de” théorie critique de la race “”.

Dans un article d’opinion publié vendredi, Trump a mis en garde les parents contre le danger que les écoles mettent en œuvre une théorie critique de la race dans leur programme sur instruction de l’administration Biden.

“Le fait clé de cette doctrine tordue est qu’elle est complètement antithétique à tout ce que les Américains normaux de n’importe quelle couleur souhaiteraient enseigner à leurs enfants”, a écrit Trump. « Au lieu d’aider les jeunes à découvrir que l’Amérique est la nation la plus grande, la plus tolérante et la plus généreuse de l’histoire, cela leur enseigne que l’Amérique est systématiquement mauvaise et que le cœur de notre peuple est plein de haine et de méchanceté.

Cette « folie », a poursuivi Trump, a commencé il y a longtemps, a été propulsée par la suppression par Biden de la Commission de 1776, et doit maintenant cesser.

«La gauche ne s’en est tirée que jusqu’à présent parce que trop peu de parents ont prêté attention et pris la parole. Mais cela change rapidement », a expliqué Trump. « Du comté de Loudoun, en Virginie, à Cupertino, en Californie, les parents commencent à faire entendre leur voix contre la révolution culturelle de gauche. Ce dont ils ont besoin maintenant, c’est d’un plan pour l’arrêter.

Le conseil de Trump aux législateurs et aux autres personnes investies dans la lutte contre cette « rééducation » de gauche est d’« interdire l’utilisation de l’argent des contribuables à tout district scolaire ou lieu de travail qui enseigne la théorie critique de la race, ce qui viole intrinsèquement les lois anti-discrimination existantes ». Certains États ont déjà pris des mesures, a-t-il déclaré, mais « cela doit se produire partout – et le Congrès devrait également chercher à instituer une interdiction fédérale par le biais de la législation ».

Trump a également encouragé les États à créer leur propre examen pour « s’assurer que les étudiants reçoivent une éducation patriotique et pro-américaine – ne pas apprendre que les États-Unis sont une nation maléfique » et donner aux parents une protection juridique pour avoir accès au programme d’études. “[E]tout document, article et lecture devraient être publiés sur un portail en ligne qui permet aux parents de voir ce que leurs enfants apprennent.

« Les parents doivent s’organiser localement – dans chaque district scolaire en Amérique – pour éliminer ‘Action Civic’ et d’autres versions de l’effort visant à transformer l’éducation civique traditionnelle en un véhicule d’endoctrinement politique. Le nouvel argument de la gauche est que nos “divisions” découlent d’un manque d'”éducation civique” – un problème qu’ils ont l’intention de “réparer” avec beaucoup de nouvel argent des contribuables et une redéfinition de “civisme” dans les écoles, tout comme ils essaient de redéfinir le sens de « infrastructure », a écrit Trump. “Le gouvernement n’a pas le droit de laver le cerveau des étudiants avec des idéologies controversées contre la volonté de leurs parents.”

Trump a également exercé le choix de l’école et a scruté les diplômes et les périodes de titularisation des éducateurs dans les écoles gouvernementales de la maternelle à la 12e année qui récompensent les «enseignants incompétents» et les «activistes politiques».[s]» avec des protections.

« Ne vous méprenez pas : le motif derrière toute cette folie de gauche est de discréditer et d’éliminer les plus grands obstacles à la transformation fondamentale de l’Amérique. Pour réussir leur programme extrême, les radicaux savent qu’ils doivent abolir notre attachement à la Constitution, à la Déclaration d’indépendance et, surtout, à l’identité même des Américains en tant que peuple libre, fier et autonome. La gauche sait que si elle peut dissoudre notre mémoire et notre identité nationales, elle peut obtenir le contrôle politique total dont elle rêve. Une nation est aussi forte que son esprit. Pour nos enfants, nous devons agir avant qu’il ne soit trop tard », a conclu Trump.

Lisez ses sept réformes suggérées ici.

Jordan Davidson est rédacteur à The Federalist. Elle est diplômée de l’Université Baylor où elle s’est spécialisée en sciences politiques et mineure en journalisme.

