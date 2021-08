Lisez les points de vue de Jonah Hill, Zendaya et d’autres stars sur la positivité corporelle

En 2016, la star a applaudi en ligne après avoir été accusée d’être un “modèle Thinspo” pour des “tweens impressionnables”.

« Vous trouvez cela drôle ? Je vais écrire un autre paragraphe pour vous renseigner également #vousvoulez vraiment ? » elle a tweeté, ajoutant plus tard: “Maintenant …. tout le monde va regarder dans le miroir son beau corps, et aime ça #thickgirlswinning #skinnygirlswinning #weallwinning.”

Toujours en 2016, Zendaya a appelé un magazine pour la photoshoper, écrivant sur Instagram : “Ce sont les choses qui rendent les femmes conscientes d’elles-mêmes, qui créent les idéaux de beauté irréalistes que nous avons. Quiconque sait qui je suis sait que je défends l’honnêteté et l’amour de soi pur. Alors j’ai pris sur moi de sortir la vraie photo (côté droit) et je l’adore. “

La star a dit plus tard ceci à propos du photoshop excessif dans une interview de New You : “Il n’y a rien de tel que laid. C’est un mot qui n’entre pas vraiment dans mon vocabulaire. S’il y a une définition pour être parfait, vous êtes parfait pour être vous-même . Aucune autre personne ne peut être vous à 100 % ; personne n’a votre empreinte digitale ; personne n’a votre ADN. Vous êtes vous à 120 %, de bout en bout. Que ce soit via mes réseaux sociaux ou autre, je veux que quelqu’un m’admire de savoir que je traverse les mêmes problèmes. Je dois avoir confiance en qui je suis.