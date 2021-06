Lisez l’extrait de Parsson dans son intégralité… ⋆ .

par Dave Kranzler, Investment Research Dynamics :

Mais réfléchissez-y en lisant ce qui se passe dans le système financier et politique des États-Unis (note : provenant de Zerohedge ; Jens Parssons a écrit un livre intitulé « Dying of Money : Lessons of the Great German and American Inflations » publié dans 1974) – l’extrait décrit à quoi il ressemblait vers la fin du Reichsmark (novembre 1923) :

« La vie de l’inflation dans sa phase de maturation était un paradoxe qui avait ses propres caractéristiques indubitables. L’un était la grande richesse, du moins de ceux favorisés par le boom… Beaucoup de grandes fortunes ont surgi du jour au lendemain… Les villes avaient une jeunesse sans but et sans but.

« Les prix en Allemagne étaient stables, et les affaires et le marché boursier étaient en plein essor. Le taux de change du mark contre le dollar et d’autres devises a en fait augmenté pendant un certain temps, et le mark était momentanément la devise la plus forte du monde » à la veille de l’inflation.

« A côté de la richesse se trouvaient les poches de pauvreté. Un plus grand nombre de personnes sont restées à l’extérieur de l’argent facile, cherchant à entrer mais ne pouvant pas entrer. Le taux de criminalité a grimpé en flèche.

“Les récits de l’époque parlent d’une démoralisation progressive qui s’est glissée dans les gens ordinaires, aggravée par leur lassitude face au rythme effréné, sans but visible, et leurs craintes de voir leurs propres positions précaires glisser tandis que d’autres devenaient si ostensiblement riches.”

“Presque n’importe quel type d’entreprise peut rapporter de l’argent. Les faillites d’entreprises et les faillites sont devenues rares. Le boom a suspendu les processus normaux de sélection naturelle par lesquels les éléments non essentiels et inefficaces auraient été éliminés. »

« La spéculation seule, tout en n’ajoutant rien à la richesse de l’Allemagne, est devenue l’une de ses activités les plus importantes. La fièvre de se joindre à une marque rapide a infecté presque toutes les classes. Tout le monde, de l’opérateur d’ascenseur jusqu’à jouait le marché. [sound familiar? et tu, Robinhood and Reddit?]

« Les volumes de rotation des titres à la Bourse de Berlin sont devenus si élevés que l’industrie financière n’a pas pu suivre la paperasse… et la Bourse a été obligée de fermer plusieurs jours par semaine pour rattraper le retard accumulé » #robinhooddown

« toutes les marques qui existaient dans le monde à l’été 1922 ne valaient pas assez, en novembre 1923, pour acheter un seul journal ou un ticket de tramway. C’était la partie spectaculaire de l’effondrement, mais la majeure partie de la perte réelle de richesse monétaire avait été subie beaucoup plus tôt. »

« Tout au long de ces années, la structure se construisait tranquillement pour le coup. Le cycle d’inflation de l’Allemagne n’a pas duré un an mais neuf ans, ce qui représente huit ans de gestation et seulement un an d’effondrement.

Cela, à mon avis, décrit ce qui se passe actuellement aux États-Unis « Les gens me demandent toujours ce qui se passe sur les marchés. C’est simple. La plus grande bulle spéculative de tous les temps en toutes choses. De deux ordres de grandeur. – Tweet de Michael « The Big Short » Burry

