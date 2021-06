L’ISFE européen et l’allemand GAME rejoignent Playing for the Planet Alliance

Les organisations européennes et allemandes de commerce de jeux vidéo ISFE et GAME ont rejoint l’initiative Playing for the Planet de l’ONU.

Dans des communiqués de presse distincts, l’ISFE a révélé qu’il visait la neutralité carbone d’ici 2022 pour son personnel administratif, tandis que GAME espère atteindre cet objectif d’ici 2021.

« L’Alliance Playing for the Planet est une initiative mondiale extrêmement importante à l’échelle de l’industrie », a déclaré Olaf Coenen, président de l’ISFE.

“Notre secrétariat ISFE marche le pas et promouvra activement les objectifs de l’Alliance à travers notre réseau de 12 associations professionnelles nationales couvrant 15 pays et sociétés membres pour soutenir le secteur européen des jeux vidéo dans ses efforts pour devenir climatiquement neutre.”

GAME MD Felix Falk a ajouté : « L’industrie des jeux est consciente de l’énorme défi sociétal posé par le changement climatique, et nous travaillons de diverses manières pour contribuer à lutter contre ses effets. Cela s’étend des pratiques commerciales plus durables dans le développement de jeux, à l’éco des concepts d’emballage respectueux de l’environnement, à la sensibilisation à la protection de l’environnement et du climat en en faisant des thèmes dans les jeux eux-mêmes. Pour le jeu en tant qu’association, la protection de l’environnement et du climat est une préoccupation particulière. Pour cette raison, nous avons soigneusement examiné et optimisé nos processus de travail de sorte que le bureau de l’association travaille désormais lui-même de manière climatiquement neutre. La durabilité et la protection de l’environnement sont des questions décisives pour la société dans son ensemble, et nous, dans l’industrie du jeu, sommes déterminés à apporter notre contribution, maintenant et à l’avenir, à travers d’autres projets et idées .”

Jouer pour la planète a été déployé en septembre 2019 lors du Sommet des Nations Unies sur le climat.

