Lisk annonce une “nouvelle ère” après la migration de Lisk Mainnet v3

Lisk Mainnet v2 a achevé la migration vers Lisk Mainnet v3 le 21 août, qui est le plus grand changement de protocole dans l’histoire de la blockchain Lisk, a écrit Lisk sur son site Web. Les fonctionnalités « nouvelle ère » incluent un nouveau système de gestion de compte extrêmement sécurisé, des transactions jusqu’à 98,64 % moins chères après le passage à un système de taux dynamique, et l’immuabilité totale des transactions est garantie.

La migration supprime toutes les faiblesses de Lisk Mainnet v2

La migration supprime toutes les faiblesses de Lisk Mainnet v2 liées aux comptes, à l’algorithme de consensus et aux frais. La blockchain est maintenant presque complètement prête pour la prochaine version d’interopérabilité.

Détection de fautes de frappe intégrée

Avec la v3, le nouveau système de gestion de compte est extrêmement sécurisé avec une détection d’erreur intégrée pour les fautes de frappe. Cela élimine le besoin d’initialiser le compte. L’ancien système d’adresse et d’identification a été retiré et tous les comptes courants ont été migrés. En conséquence, les adresses sont devenues plus longues, éliminant pratiquement le risque de collisions d’adresses et garantissant que les adresses résistent aux attaques de pré-image.

Les clés privées et publiques du compte et la phrase secrète mnémonique de 12 mots n’ont pas changé. Les erreurs typographiques jusqu’à 4 caractères dans l’adresse sont garanties pour être détectées.

Des transactions presque 100% moins chères

Avec le système de tarification dynamique récemment introduit dans Lisk v3, les transactions seront jusqu’à 98,64 % moins chères. En effet, les frais de transaction minimum ont été abaissés de 0,1 LSK à 0,00136 LSK dans le but de rendre les frais plus compétitifs. En fixant des frais plus élevés et la même valeur que la transaction qu’un utilisateur souhaite écraser, vous pouvez le faire tant que la transaction n’a pas encore été incluse dans le bloc.

Les transactions sont irréversibles

Un autre changement majeur apporté par Lisk v3 est l’immuabilité totale. En d’autres termes, les transactions sont 100% irréversibles. C’est la voie de l’avenir avec l’interopérabilité et les chaînes latérales entrant dans l’écosystème Lisk alors qu’il se prépare pour la v4. Lorsque Lisk Core v4 sera publié, les applications blockchain pourront prendre en charge les transactions sur plusieurs blockchains. L’algorithme de consensus BFT nouvellement intégré de Lisk garantit qu’ils ne peuvent pas être inversés.

