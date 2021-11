LSK est le jeton utilitaire de Lisk, une plate-forme blockchain qui permet aux développeurs de produire et de distribuer des applications décentralisées, ou dapps. Les applications sont écrites en Javascript et Typescript, qui sont tous deux couramment utilisés dans le développement Web général. Grâce à Lisk, les développeurs peuvent créer des dapps et des crypto-monnaies personnalisées en utilisant des chaînes latérales.

Prix ​​LSK

LSK a une offre totale de 144,8 millions de jetons et son offre maximale est inconnue.

Les jetons sont extraits via un processus appelé « forgeage », qui utilise l’algorithme de preuve de stockage. Il n’est pas accessible à tous les utilisateurs, car il n’y a que 101 « falsificateurs de confiance » sur le réseau à tout moment. De nouveaux jetons LSK sont créés à chaque fois qu’un nouveau bloc est généré sur le réseau. Les récompenses de forgeage diminuent tous les 3 millions de blocs de 1 LSK, et elles resteront à 1 LSK par bloc après cinq ans.

Le jeton LSK a connu des fluctuations de prix folles depuis que le jeton a commencé à être négocié en mai 2018. Le jeton a atteint son plus haut historique de 34,92 $ en janvier 2018. Son plus bas historique est survenu en mars 2017, lorsque le prix du LSK a atteint 0,101672 $.

LSK a connu une montée en flèche de mai 2017 à la mi-février 2018, avec des prix allant de 0,5 $ à 34,92 $. À la fin de 2018, le prix symbolique est tombé à 1,5 $ et moins et a repris son élan latéral jusqu’en février 2021. Un bref pic en mai 2021 a vu son prix revenir à 8,96 $, bien qu’il soit rapidement tombé en dessous de 2 $ fin juin 2021. Depuis lors, LSK a est resté limité entre 2 $ et 9 $.

Comment fonctionne Lisk ?

Lisk, qui fonctionne sur une blockchain native, est accessible via le logiciel Lisk Core. Le logiciel applique les règles du protocole, maintient les participants du réseau synchronisés et garantit des opérations fluides.

Les développeurs peuvent utiliser le kit de développement logiciel (SDK) Lisk pour créer des applications décentralisées compatibles avec Lisk Core. Le SDK se compose des composants Framework (interaction entre les modules dapp), Elements (bibliothèques de codage) et Commander (un outil orienté utilisateur pour interagir avec la blockchain).

Lisk utilise l’algorithme de preuve de participation déléguée pour sécuriser sa blockchain. L’algorithme utilise également le vote en temps réel pour aider à déterminer qui peut créer le prochain bloc de réseau. Les utilisateurs peuvent présenter leurs jetons LSK pour voter pour l’un des 101 délégués, et les délégués peuvent à leur tour partager leur récompense de bloc avec les utilisateurs qui votent pour eux.

De plus, Lisk fournit une architecture sidechain pour une plus grande évolutivité. Chaque sidechain est liée à la blockchain principale pour rendre les dapps accessibles sur le réseau principal Lisk. Les dapps peuvent également être codées en JavaScript ou TypeScript, garantissant que les développeurs n’ont pas besoin d’apprendre un nouveau langage de codage.

Événements clés et gestion

Les entrepreneurs allemands Max Kordek et Oliver Beddows ont fondé Lisk en janvier 2016, et en novembre 2021, ils travaillaient toujours tous les deux sur le projet. La société a levé 5,8 millions de dollars lors de son offre initiale de pièces de monnaie de mars 2018, qui comprenait un investissement d’IOSG Ventures.

La blockchain a subi un hard fork en août 2021, et il y a eu des soft forks en juin et août 2019.

Lisk n’a encore exploré aucun système de couche 2, bien que sa feuille de route indique que la compatibilité avec d’autres blockchains sera une priorité dans une future version.