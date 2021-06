L’islamiste arabe Abbas est le faiseur de rois du nouveau gouvernement israélien

Mansour Abbas, leader du Mouvement islamique ou Parti Ra’am. (Source de la photo : .)

Par PR Kumaraswamy,

L’aspect le plus intéressant du nouveau gouvernement Bennett-Lapid en Israël est l’émergence de Mansour Abbas, chef du Mouvement islamique ou Parti Ra’am, en tant que faiseur de roi. Ra’am a le plus petit nombre de sièges (quatre députés dans la coalition au pouvoir de 61 membres) mais a brisé la barrière psychologique arabe contre la coopération avec les partis sionistes. Raam a eu un moment d’anxiété avant le vote à la Knesset lundi lorsque Saeed al-Harumi, son membre bédouin de la Knesset (MK), s’est abstenu face à une décision de dernière minute du gouvernement Netanyahu pour une éventuelle démolition de maisons bédouines dans le Néguev construit sans autorisation appropriée.

Le nouveau Premier ministre Naftali Bennett a déclaré à la Knesset que son gouvernement serait inclusif et « ouvrira une nouvelle page dans les relations entre l’État d’Israël et les citoyens arabes du pays. La communauté arabe sera représentée dans la coalition par Mansour Abbas et son parti. En ayant Raam dans la coalition, Bennett a également reconnu la contribution du Premier ministre sortant Benjamin Netanyahu « qui a tenu une série de réunions révolutionnaires avec Mansour Abbas, qui a tendu la main ». Bennett s’est engagé à « lutter contre le crime et la violence, la crise du logement, les lacunes en matière d’éducation et d’infrastructure » dans le secteur arabe.

Dans le contexte israélien, le terme Arabes désigne toutes les minorités non juives, à savoir les groupes musulmans (Arabes, Bédouins, Tchétchènes, Circassiens), Chrétiens et Druzes, qui représentent environ un cinquième de la population totale. Pour une multitude de raisons historiques, principalement dues au conflit avec le monde arabe au sens large, les minorités ont été exclues du partage du pouvoir. L’égalité des droits politiques et sociaux ne s’accompagne pas d’avoir des partis arabes comme membres à part entière de la coalition au pouvoir. Alors qu’il y avait des membres non juifs du cabinet dans le passé, jusqu’à présent, les partis arabes n’ont jamais fait partie de la coalition israélienne au pouvoir.

Lors des élections de mars à la Knesset, Abbas s’est présenté comme un leader modéré et pragmatique qui est prêt à s’engager et à participer à la gouvernance. Pour poursuivre cet agenda, il a fréquemment rencontré le Premier ministre Netanyahu et a même déclaré sa volonté de rejoindre un gouvernement dirigé par le leader du Likoud. Cette position controversée a contribué à l’éclatement de la Liste arabe unie quadripartite qui a contesté les élections à la Knesset ces dernières années. La division a ébranlé la force des partis arabes ; en mars 2020, la Liste arabe unie a obtenu 15 sièges et était le troisième parti des 120 membres de la Knesset, mais en mars de cette année, les listes arabes divisées n’ont pu obtenir que dix sièges, dont quatre remportés par Ra’am.

Cependant, Ra’am a transformé le paysage politique d’Israël. L’accord de coalition entre Ra’am et Yesh Atid (le plus grand parti de la coalition) promettait un poste de vice-ministre au cabinet du Premier ministre, chef de la commission de l’intérieur de la Knesset, vice-président de la Knesset et chef de la commission des affaires arabes. De plus, le gouvernement allouerait 30 milliards de shekels (9,2 milliards de dollars) jusqu’en 2026 pour « réduire les écarts dans la société arabe, druze, circassienne et bédouine ». Cela comprendrait un plan quinquennal de lutte contre la criminalité d’une valeur de 2,5 milliards de shekels ; un plan de 20 milliards de shekels pour les infrastructures de transport ; prolongation du gel des restrictions à la construction dans les communautés bédouines jusqu’à la fin de 2024 ; et la reconnaissance de trois communautés bédouines du Néguev dans les 45 jours suivant la formation du gouvernement. L’accord de coalition pour établir un autre hôpital dans le sud profitera également aux Bédouins du Néguev.

L’entrée de Ra’am a ouvert d’autres avenues. Le Meretz de gauche a nommé Issawi Frej, un homme politique arabe israélien, comme son candidat au ministère de la Coopération régionale. Le désaccord interne au sein d’Yisrael Beitenu a conduit son chef Avigdor Liberman à nommer le député druze Hamed Amer comme deuxième ministre du ministère des Finances. De plus, le PMO comptera également un membre druze appartenant à Yamina.

Au milieu du récent conflit Israël-Hamas, une synagogue a été détruite à Lod lors des émeutes arabo-juives. En visitant la ville mixte par la suite, Abbas a critiqué le vandalisme et a promis que les Arabes israéliens « dirigeraient » les efforts pour réparer et reconstruire les synagogues. Sa déclaration est intervenue au milieu des frappes aériennes israéliennes contre la bande de Gaza et n’a pas été bien accueillie par une grande partie de la population arabe, mais Abbas a tenu bon.

La nouvelle cohabitation politique judéo-arabe ne sera pas facile. Le Premier ministre Bennett fait déjà face aux critiques d’autres partis de droite sur Ra’am limitant les futures opérations de sécurité contre les adversaires d’Israël. Ra’am fait également l’objet de critiques de la part d’autres partis arabes, y compris les communistes, pour avoir donné une légitimité au gouvernement dirigé par Bennett, dont le parti Yamina adopte des positions plus dures que le Likoud sur le processus de paix. Malgré la nature novatrice de la coalition, la Liste arabe unie composée de six membres ne s’est pas abstenue mais a voté contre le gouvernement Bennett-Lapid. Leur concurrence avec Ra’am pour les électeurs arabes a dépassé les intérêts plus larges de la communauté arabe.

L’investiture du gouvernement Bennett-Lapid signifie que la cohabitation des partis islamistes arabes de droite est désormais casher en Israël. Malgré la fragilité et le chemin long et ardu qui l’attend, Mansour Abbas est co-auteur d’un nouveau chapitre de la démocratie israélienne.

(L’auteur enseigne le Moyen-Orient contemporain à l’Université Jawaharlal Nehru de New Delhi. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.