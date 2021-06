L’Islande a perdu 7% de ses glaciers en seulement 20 ans

02/06/2021 à 10:50 CEST

La situation des glaciers du monde est désespérée. Des études sont constamment publiées qui confirment le dégel accéléré de ces formations et, de plus, de manière de plus en plus rapide. On sait maintenant que dans le cas de l’Islande, le pays a perdu 7 % de ses glaciers en seulement vingt ans.

Depuis 2000, les glaciers islandais ont perdu environ 750 kilomètres carrés (quelque chose de plus de la surface de Minorque, 701 km2), ce qui équivaut à sept pour cent de la surface de ces masses gelées, comme vient de le confirmer une étude.

Les glaciers, qui couvrent plus de 10% de la masse continentale de l’Islande, ont diminué à 10 400 kilomètres carrés en 2019, selon l’étude de la revue scientifique islandaise Jokull.

Cependant, si la comparaison est faite à partir de la fin du XIXe siècle, la perte est encore plus impressionnante. Depuis 1890, la superficie couverte par les glaciers a diminué de près de 2 200 kilomètres carrés, c’est-à-dire 18 pour cent.

Mais le phénomène s’est accéléré ces dernières décennies, car près d’un tiers de ce déclin s’est produit depuis 2000, selon les récentes estimations des glaciologues, géologues et géophysiciens.

Les experts ont déjà averti que Les glaciers islandais risquent de disparaître complètement d’ici 2200 en raison du réchauffement climatique.

Le recul de la glace au cours des deux dernières décennies équivaut presque à la superficie totale du Hofsjokull, la troisième plus grande calotte glaciaire d’Islande, à 810 kilomètres carrés.

“Les variations de la surface des glaciers en Islande depuis environ 1890 montrent une réponse claire aux variations du climat”, notent les auteurs de l’étude.

Ces épisodes de fonte “ont été assez synchrones dans tout le pays, bien que les vagues et l’activité volcanique sous-glaciaire influencent la situation des glaciers”, ont-ils ajouté.

En 2014, les scientifiques ont dépouillé l’Okjokull de son statut de glacier, un fait sans précédent en Islande, après avoir déterminé qu’il n’était déjà formé que de glace morte et ne se déplaçait plus comme le font les glaciers.

Presque tous les 220 000 glaciers du monde perdent de la masse à un rythme toujours croissant, contribuant à plus d’un cinquième de l’élévation du niveau de la mer au cours de ce siècle, selon une étude publiée dans Nature en avril.

En analysant les images prises par le satellite Terra de la NASA, il a été découvert qu’entre 2000 et 2019, les glaciers du monde ont perdu en moyenne 267 milliards de tonnes de glace chaque année.

L’équipe a également constaté que la vitesse de fonte des glaciers s’était fortement accélérée durant la même période.

Entre 2000 et 2004, les glaciers ont perdu 227 milliards de tonnes de glace par an. Mais entre 2015-2019, ils ont perdu en moyenne 298 milliards de tonnes chaque année.

Les résultats seront inclus dans un prochain rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental des Nations Unies sur l’évolution du climat qui sera présenté en 2022.

