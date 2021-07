L’Islande a tiré l’herbe sous le pied de l’UE dans un camouflet majeur : “Les intérêts sont mieux servis à l’extérieur !” | Monde | Nouvelles

L’Union européenne est un “nouveau communisme”, selon Nigel Farage en 2013

Le débat sur les droits de pêche et les zones de capture est devenu l’un des problèmes les plus urgents lors de l’accord éventuel du Royaume-Uni et de l’UE sur le Brexit. En novembre et décembre de l’année dernière, l’industrie de la pêche s’est retrouvée au centre d’une impasse entre le Royaume-Uni et bon nombre des pays de l’UE qui profitent le plus des eaux britanniques, dont la France et l’Espagne. Un accord a finalement été conclu, mais l’industrie de la pêche britannique a considéré l’accord de Boris Johnson sur les quotas comme une capitulation totale.

De nombreux pays européens et alentour se sont également affrontés avec l’UE au sujet des droits de pêche et de l’accès aux eaux.

L’Islande a rejeté l’adhésion à l’UE, beaucoup notant que la décision était probablement motivée par les demandes de pêche du bloc.

En Islande, les stocks partagés avec l’UE sont gérés par le biais de négociations bilatérales annuelles, chaque année les totaux admissibles de captures sont modifiés sur la base d’avis scientifiques.

En tant qu’État côtier indépendant, l’Islande a snobé l’UE en 2015 – juste un an avant le vote sur le Brexit – en annonçant qu’elle avait abandonné sa candidature pour devenir le 29e membre de l’époque.

Islande : le pays a abandonné sa quête d’adhésion à l’UE en 2015 (Image : GETTY)

Boris Johnson: L’industrie de la pêche britannique était furieuse contre l’accord du Premier ministre sur la pêche (Image: GETTY)

Dans une évaluation brutale des raisons pour lesquelles il avait décidé de mettre fin aux pourparlers d’adhésion, le ministre des Affaires étrangères de l’époque, Gunnar Bragi Sveinsson, a écrit sur son site Internet : « Les intérêts de l’Islande sont mieux servis en dehors de l’Union européenne.

Beaucoup ont noté que la demande initiale d’adhésion de l’Islande s’était produite dans un état de pure catastrophe à la suite du krach financier de 2008.

Ici, le pays était au plus profond d’une crise économique qui a vu la couronne islandaise perdre près de la moitié de sa valeur, faisant de l’adhésion à la zone euro une perspective attrayante.

Mais l’épineuse question des quotas de pêche était perçue comme l’obstacle décisif à l’adhésion au bloc.

Pêche en Islande : le pays dépend fortement de son secteur de la pêche (Image : GETTY)

Cela n’a cependant jamais été évoqué dans les négociations d’adhésion.

Mais, en 2016, M. Sveinsson, qui avait été nommé ministre de la Pêche, a déclaré que le pays “ne rejoindrait jamais l’UE” car son principal souhait était de conserver le contrôle des zones de pêche.

La pêche constitue un aspect vital de l’économie islandaise et le pays possède l’une des industries de la pêche les plus modernes et les plus productives au monde.

Il n’a jamais été précisé comment les différends entre Bruxelles et Reykjavik sur le sujet pourraient être résolus.

Gunnar Bragi Sveinsson : Le ministre des Affaires étrangères de l’époque a fait ces commentaires sur son site Web (Image : GETTY)

Ólafur Ragnar Grímsson : président islandais en 2015 (Image : GETTY)

Alors que le gouvernement islandais était totalement opposé à l’adhésion à l’UE, les Islandais se sentaient différents.

En 2014, des milliers de personnes sont descendues dans les rues de Reykjavik pour protester contre la décision de leur gouvernement sans vote populaire.

Mais des sondages d’opinion ultérieurs ont montré une résistance croissante à l’idée d’adhésion à l’UE parmi les Islandais.

Plus récemment, en 2017, le gouvernement islandais de coalition tripartite a déclaré qu’il était prêt à remettre la question de l’adhésion à l’UE à l’ordre du jour politique.

Brexit : beaucoup notent que le Brexit a probablement changé le type de relations que les pays souhaitent avec l’UE (Image : Express Newspapers)

Il était à l’époque incertain si les députés voteraient sur la question ou présenteraient à la population un référendum.

Depuis, peu de choses ont été dites sur le sujet.

On pense que le vote sur le Brexit a alimenté les appels à un type de relation différent avec l’UE.

L’Islande a précédemment déclaré qu’elle souhaitait maintenir “des liens étroits et une coopération” avec l’UE.

Jean Claude Junkcer : Le président de la Commission européenne n’a pas pu persuader l’Islande d’adhérer (Image : GETTY)

Il est membre de l’espace Schengen sans visa et de l’Espace économique européen (EEE), ce qui lui permet d’exporter des produits de la mer vers le continent en franchise de droits, contribuant également à stimuler le tourisme, élément crucial pour les recettes en devises du pays.

Alors que les niveaux de PIB ont augmenté ces dernières années, financièrement, l’Islande est toujours dans une mauvaise passe à cause du krach.

Pour de nombreux Islandais, l’adhésion à l’UE n’a pas été une priorité majeure, la préoccupation étant concentrée sur le remboursement des prêts contractés lorsque l’économie semblait être en plein essor avant 2008.