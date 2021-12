L’Islande vend des Twizzlers à la dinde farcis pour Noël

Une touche festive sur un vieux favori (Photo: @newfoodsuk/.)

Les mots « Turkey Twizzlers » peuvent déclencher la rage chez de nombreuses personnes qui ont grandi dans les années 90 et 2000.

Ils ont peut-être été interdits de dîners scolaires au milieu des années 2000, mais la nourriture – ainsi que de nombreuses autres tendances de l’an 2000 – est de retour en force pour les fêtes de fin d’année.

Le bien-aimé Twizzler est revenu en août 2020 – mais maintenant, l’Islande vend une version de Noël de la torsion de la viande, dans une saveur de dinde et de farce.

Disponible dès maintenant en ligne et en magasin, la nouvelle option donnera sans aucun doute un nom de voyage nostalgique dans le passé – vous ramenant à la cantine de votre école.

Bernard Matthews, à l’origine de la nouvelle création, commente : « Le bad boy est de retour, et totalement tordu avec des haricots ou des chips, vous deviendrez tellement accro !

Les Christmas Turkey Twizzlers coûtent 3 £ pour un paquet de huit. Mais vous voudrez peut-être commencer à approvisionner votre congélateur, car nous avons le sentiment qu’ils ne seront pas là pour très longtemps.

https://www.instagram.com/p/CW1Qti_Ijd-/?utm_source=ig_embed

Ces nouveaux Twizzlers ont été partagés pour la première fois par @newfoodsuk sur Instagram et il est sûr de dire que les gens sont devenus fous de la nourriture de retour – avec quelques blagues, ils les auraient même sur leur dinde traditionnelle à Noël.

Une personne a répondu : « Noël trié.

Tandis qu’un autre intervenait : » BESOIN « .

Plus de nourriture



Les gens ne savent pas trop ce que l’on ressent à propos de ces crêpes au beurre de cacahuète, au poulet frit et aux baies

Le chef Aldo Zilli révèle le gadget de cuisine sans lequel il ne peut tout simplement pas vivre

Comment maximiser votre capacité à sortir et à ne pas vous sentir mal le lendemain

Cependant, tout le monde n’est pas ravi à leur sujet.

Quelqu’un d’autre a ajouté: « Chaque édition qu’ils produisent est une déception et ne ressemble en rien aux éditions originales de la vieille école. »

Une autre personne a déclaré: «Je ne peux pas croire qu’ils soient toujours vendus. Cela aurait dû être interdit il y a des années.

Ailleurs dans le monde de la nourriture réconfortante, Dominos a lancé une nouvelle croûte de toasts au fromage avec du cheddar jusqu’aux bords.

Et Heinz a dévoilé une nouvelle mayonnaise au chocolat et à l’orange pour la saison des fêtes – mais peut-être pas aussi agréable que les Christmas Twizzlers.

Avez-vous une histoire à partager?

Contactez-nous en envoyant un e-mail à MetroLifestyleTeam@Metro.co.uk.



À SAVOIR : Un restaurant dédié aux choux de Bruxelles ouvre la semaine prochaine à Londres



PLUS : Un cracker de Noël entièrement comestible avec du fromage et du chutney à l’intérieur existe maintenant



PLUS : Comment faire un espresso martini festif – parfait pour les fêtes de Noël

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();