L’ISRO lance un satellite de relais de données pour suivre Gaganyaan

Le mois dernier, quatre astronautes potentiels sont également retournés en Inde après avoir passé près d’un an en Russie.

L’Organisation indienne de recherche spatiale lancera un satellite de relais de données qui aidera à maintenir le contact avec la mission Gagangyaan tout au long du lancement, ont indiqué des sources.

Le satellite sera lancé avant la dernière étape de la mission Gaganyaan, qui enverra des astronautes sur l’orbite terrestre inférieure (LEO). La première étape – la mission sans pilote – doit être lancée en décembre.

“Nous prévoyons de lancer notre propre satellite, qui servira de satellite de relais de données avant de partir pour le premier vol spatial humain”, ont indiqué les sources.

Le projet de Rs 800 crores a été approuvé et le travail est en cours, ont-ils ajouté.

Les satellites en orbite ne peuvent pas transmettre leurs informations aux stations au sol sur Terre si le satellite n’a pas une vue claire de la station au sol. Un satellite de relais de données sert de moyen de transmettre les informations du satellite.

La NASA, dotée d’un solide programme de missions spatiales humaines, dispose également de son propre satellite de relais de données.

Son satellite de suivi et de relais de données lui permet d’avoir une couverture mondiale de tous les satellites 24 heures sur 24 sans avoir à construire des stations au sol supplémentaires sur Terre.

L’ISRO utilise plusieurs stations terrestres réparties dans le monde entier – Maurice, Brunei et Biak, Indonésie.

Le mois dernier, le président de l’ISRO, K Sivan, avait déclaré que l’agence spatiale était également en pourparlers avec son homologue australien pour avoir une station au sol aux îles Coco pour la mission de Gaganyaan.

Cependant, il existe des angles morts, en raison desquels il y a une possibilité de ne pas recevoir de signaux, sources ajoutées. Le satellite de relais de données aidera à résoudre les problèmes.

Plus tôt ce mois-ci, l’ISRO a signé un accord avec l’agence spatiale française CNES pour une coopération pour le Gaganyaan, une initiative qui permettra de former des médecins de vol indiens dans les installations de l’agence spatiale française.

Dans le cadre de cet accord, des équipements français développés par le CNES, testés et toujours en fonctionnement à bord de la Station spatiale internationale, seront mis à la disposition des équipages indiens.

Le CNES fournira également des sacs de transport ignifuges fabriqués en France pour protéger les équipements des chocs et des radiations, a-t-il précisé.

Le mois dernier, quatre astronautes potentiels sont également retournés en Inde après avoir passé près d’un an en Russie.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.