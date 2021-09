L’ISRO publie des découvertes cruciales recueillies par Chandrayaan 2, notamment la présence d’eau et d’éléments mineurs

Les découvertes sur la présence d’eau confirmées par la mission indienne sont les plus complètes à ce jour par rapport aux missions précédentes sur la Lune.

La deuxième mission lunaire indienne Chandrayaan 2 n’avait pas réussi à effectuer un atterrissage en douceur sur la surface de la Lune et a laissé toute la nation sous le choc et la déception alors que l’atterrisseur et le rover fonctionnaient mal à la onzième heure et s’écrasaient sur la surface de la lune. Cependant, ce n’était pas la fin car toute la mission n’avait pas été gâchée car la partie Orbiter de la mission fonctionnait normalement et avait collecté des données du corps lunaire. Récemment, l’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) a publié les informations recueillies par l’orbiteur de Chandrayaan 2, a rapporté l’Indian Express.

Quelles informations l’orbiteur a-t-il recueillies ?

Molécule d’eau : alors que la présence d’eau sur le corps lunaire a déjà été établie dans diverses missions lunaires, y compris Chandrayaan 1 de l’ISRO, la mission Chandrayaan 1 n’avait pas d’instrument sensible pour distinguer clairement si les signaux émanaient du radical hydroxyle (OH) ou la molécule d’eau (H2O) qui a aussi OH comme constituant. Cette fois-ci, lors de la mission Chandrayaan 2, les instruments étaient beaucoup plus sensibles et utilisaient un spectromètre infrarouge d’imagerie (IIRS) et ont réussi à distinguer les signaux émanant de OH et H2O. L’orbiteur de la mission Chandrayaan 2 a trouvé des signatures uniques à la fois de la molécule d’hydroxyle (OH) et de la molécule d’eau H2O. Les découvertes sur la présence d’eau confirmées par la mission indienne sont les plus complètes à ce jour par rapport aux missions précédentes sur la Lune.

Aussi les précédentes missions lunaires n’avaient pu détecter la présence d’eau que sur les régions polaires du corps alors que l’orbiteur Chandrayaan 2 a confirmé la présence d’eau sur toutes les latitudes du corps céleste. L’instrument IIRS a également constaté que l’abondance de l’eau varie d’une latitude à l’autre sur la Lune.

Découverte des éléments mineurs

Le spectromètre à rayons X doux à grande surface (CLASS) est utilisé pour mesurer le spectre des rayons X de la Lune afin de vérifier la présence de minéraux et d’éléments comme le magnésium, l’aluminium, le silicium, le calcium, le titane, le fer, entre autres. L’instrument utilisé dans l’orbiteur ISRO a détecté pour la première fois des éléments mineurs à la surface de la Lune, à savoir le chrome et le manganèse. La découverte peut jouer un rôle crucial dans la compréhension de la révolution magmatique du corps céleste. Outre le chrome et le manganèse, le sodium a également été détecté pour la première fois sur la surface lunaire sans aucune ambiguïté.

Importance des découvertes de l’orbiteur

Alors que de nombreuses informations collectées par l’orbiteur réitèrent les conclusions des missions lunaires précédentes, plusieurs aspects nouveaux sur les éléments présents à la surface, la présence d’eau à travers les latitudes et sous diverses formes ainsi que la cartographie volatile du corps aideront énormément les agences spatiales à planifier des futures missions sur la Lune. Les futures missions qui devraient bénéficier des découvertes de l’orbiteur comprennent la mission d’exploration polaire lunaire (LUPEX) de collaboration ISRO-Agence japonaise d’exploration aérospatiale (JAXA), la mission Artemis de la NASA, entre autres.

