L’ISS échappe à une collision avec des débris spatiaux après un essai d’armes russes

La Russie a abattu lundi l’un de ses satellites de l’ère soviétique lors d’un test d’armes, envoyant plus de 1 500 débris traçables dans l’espace. Cela a forcé les astronautes de la Station spatiale internationale à s’abriter pendant environ deux heures dans deux engins spatiaux qui pourraient les ramener sur Terre en cas de collision imminente. Alors que l’ISS semble être clair pour le moment, les experts disent que la situation est toujours dangereuse. Les opérateurs de satellites devront probablement naviguer autour de ce nouveau nuage de débris spatiaux pendant plusieurs années, voire des décennies.

En fait, le dernier test de missile de la Russie pourrait avoir augmenté la quantité totale de déchets spatiaux, y compris des morceaux de fusées et de satellites mis au rebut en orbite terrestre, jusqu’à 10 %. Ces fragments tournent à des vitesses incroyablement rapides et risquent de heurter des satellites actifs qui alimentent des technologies critiques, telles que la navigation GPS et les prévisions météorologiques. Les débris spatiaux comme celui-ci sont en fait si dangereux que les responsables de la sécurité nationale craignent qu’ils ne puissent être utilisés comme une arme dans une future guerre spatiale. En fait, le département d’État a déjà déclaré que le test de missile de lundi était la preuve que la Russie était plus que disposée à créer des débris qui compromettent la sécurité de tous les pays opérant en orbite terrestre basse, et risquent même de perturber la paix dans l’espace.

Ces risques n’ont fait qu’accroître les craintes que nous soyons loin de résoudre le problème des déchets spatiaux, d’autant plus que des entreprises privées et des gouvernements étrangers lancent des milliers de nouveaux satellites en orbite, créant inévitablement encore plus de déchets spatiaux.

Les événements de lundi, cependant, étaient plus chargés politiquement que votre incident moyen de débris spatiaux. Le gouvernement russe a lancé un test dit antisatellite (ASAT), qui, comme son nom l’indique, est conçu pour détruire les satellites en orbite. Lancé depuis un site à quelques centaines de kilomètres au nord de Moscou, le missile a heurté un satellite espion russe non opérationnel appelé Kosmos-1408 qui orbite autour de la Terre depuis 1982. Le satellite a maintenant été brisé en milliers de morceaux qui tournent actuellement autour de Terre à environ 17 000 milles à l’heure, passant la Station spatiale internationale environ toutes les 90 minutes. Alors que les astronautes n’ont plus besoin de s’abriter, la menace pour l’ISS ou d’autres satellites n’a pas disparu.

« Je suis indigné par cette action irresponsable et déstabilisante », a déclaré l’administrateur de la NASA, Bill Nelson, dans un communiqué. « Avec sa longue et riche histoire dans les vols spatiaux habités, il est impensable que la Russie mette en danger non seulement les astronautes partenaires américains et internationaux à bord de l’ISS, mais également leurs propres cosmonautes. » Nelson a ajouté que les actions de la Russie étaient « imprudentes et dangereuses » et mettaient également en péril ceux qui se trouvaient à bord de la station spatiale chinoise Tiangong.

Alors que la Russie a admis avoir détruit un satellite lors du récent test, son ministère de la Défense a insisté sur le fait que l’événement ne mettait pas l’ISS en danger.

La Russie est l’un des quatre pays, dont l’Inde, les États-Unis et la Chine, à faire exploser son propre satellite à l’aide d’un missile antisatellite. Cette tendance est alarmante car les gouvernements dotés de systèmes ASAT pourraient utiliser la technologie pour attaquer les satellites d’autres pays, transformant l’espace en champ de bataille. Mais même si les pays ne ciblent que leurs propres objets spatiaux, le test de missile de la Russie montre comment les gouvernements peuvent également utiliser des missiles antisatellites pour créer des débris qui mettent en danger chaque pays, entreprise ou personne opérant en orbite. Et encore une fois, une fois que ces débris sont créés, ils peuvent rester une menace pendant des années. Pas plus tard que la semaine dernière, l’ISS a dû ajuster son altitude d’environ un mile pour éviter de heurter les débris spatiaux d’un satellite que la Chine a abattu en 2007.

Le problème des déchets spatiaux ne fait que s’aggraver également. À l’heure actuelle, il y a plus de 100 millions de déchets spatiaux de plus d’un millimètre en orbite autour de la Terre, selon la NASA. Et en mai, le ministère de la Défense a suivi plus de 27 000 morceaux de débris orbitaux plus gros, mais même des morceaux plus petits peuvent toujours constituer un danger énorme pour d’autres satellites et stations spatiales en raison de la vitesse incroyablement élevée à laquelle ils se déplacent.

« Je ne pense pas que vous puissiez exagérer le danger des débris spatiaux à ce stade », a déclaré à Recode Wendy Whitman Cobb, professeur à l’US Air Force School of Air and Space Studies. « Au fur et à mesure que vous créez plus de débris, les chances que ces débris frappent d’autres choses et créent plus de débris augmentent simplement. »

Ce qui rend le problème des déchets spatiaux particulièrement difficile, c’est que personne n’en a pris la responsabilité. Selon le Traité sur l’espace extra-atmosphérique, fondement du droit international de l’espace, les pays restent propriétaires de tous les objets qu’ils envoient dans l’espace, de sorte que la Russie possède toujours techniquement tous les fragments de satellite créés par son essai de missile lundi. Il n’y a pas de consensus mondial sur ce que devraient être les sanctions pour la création de débris spatiaux, et le suivi et l’attribution de différents débris aux opérations spatiales de différents pays sont toujours difficiles.

Les agences gouvernementales et les entreprises spatiales privées développent une technologie pour éliminer les déchets spatiaux, comme des filets qui pourraient attraper des débris en orbite et des dispositifs qui pousseraient les satellites dans l’atmosphère à se désintégrer. Mais on craint que les gouvernements puissent utiliser les mêmes outils pour démanteler les satellites d’un autre pays. Dans le même temps, le coût de création de déchets spatiaux – et de leur élimination – est rarement pris en compte dans la décision de lancer un véhicule ou un satellite dans l’espace.

« À bien des égards, il s’agit du même type de problème, un problème environnemental auquel nous avons été confrontés sur Terre sous de nombreuses formes », a déclaré à Recode Akhil Rao, économiste à Middlebury qui a étudié les débris spatiaux. « Nous avons lutté contre l’effondrement de la pêche, nous avons lutté contre la pollution atmosphérique, [and] nous avons lutté contre l’appauvrissement de la couche d’ozone.

À l’heure actuelle, la meilleure façon dont nous disposons actuellement pour atténuer les nombreux risques de débris orbitaux est de ne pas créer de débris spatiaux en premier lieu. Cela pourrait se produire grâce à une meilleure coopération internationale ou à la création de nouvelles incitations économiques pour les entreprises privées, mais plus tôt cela se produira, mieux ce sera. Bien que nous soyons généralement capables de naviguer autour des débris spatiaux qui existent déjà, cela deviendra de plus en plus difficile à mesure que de plus en plus de débris s’accumuleront. Et si nous ne trouvons pas de solution à temps, nous pourrions nous retrouver dans une situation où l’orbite terrestre basse est tellement remplie de déchets spatiaux qu’elle est impossible à naviguer.