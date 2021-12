Liste complète, calendrier des jeux de bowling 2021-22

La saison régulière de football universitaire est terminée, et c’est maintenant l’heure des matchs de bowl. Les matchs les plus notables sont les matchs de demi-finale des éliminatoires de football universitaire, et les quatre équipes qui jouent pour le championnat national sont l’Alabama, le Michigan, la Géorgie et Cincinnati. L’Alabama affrontera Cincinnati dans le Cotton Bowl tandis que le Michigan affrontera la Géorgie dans l’Orange Bowl.

« L’Alabama à 12-1, le Michigan à 12-1, Cincinnati à 13-0, tous les trois sont champions de la conférence, et nous en avons certainement tenu compte, a déclaré dimanche le président des éliminatoires du football universitaire, Gary Barta. « L’Alabama avait battu le auparavant classés toute l’année les Bulldogs de Géorgie au n ° 1, et le Michigan avait battu l’équipe n ° 13 précédemment classée dans l’Iowa, puis Cincinnati reste invaincu, la seule équipe invaincue du pays, et ils avaient battu les Cougars de Houston précédemment classés à 21 ans. Dans chacun de ces jeux, ces gagnants étaient dominants.

« Vraiment de quoi il s’agit, j’aime le football universitaire. J’aime les gens avec qui j’ai pu servir et le personnel, donc je suis simplement reconnaissant de cette opportunité. » Voici un aperçu de la liste complète des bols et du calendrier pour cette année, par ESPN.

Le week-end d’ouverture

Vendredi 17 décembre

Bol des Bahamas

Middle Tennessee contre Tolède

Midi, ESPN et l’appli ESPN

Bol de guérison Tailgreeter

Illinois du Nord contre Caroline côtière

18h, ESPN2 et l’appli ESPN

Samedi 18 décembre

Bol Boca Raton de RoofClaim.com

L’ouest du Kentucky contre l’État des Appalaches

11h, ESPN et l’appli ESPN

Bol de célébration de cricket

État de Caroline du Sud contre État de Jackson

Midi, ABC et l’appli ESPN

Bol PUBG Mobile Nouveau-Mexique

UTEP contre l’État de Fresno

14h15, ESPN et l’appli ESPN

Bol Indépendance de Radiance Technologies

UAB contre BYU

15h30, ABC et l’appli ESPN

PrêtTree Bowl

Est du Michigan contre Liberty

17h45, ESPN et l’appli ESPN

Jimmy Kimmel LA Bowl près. par Stifel

État de l’Utah contre État de l’Oregon

19h30, ABC et l’appli ESPN

Bol de la Nouvelle-Orléans R+L Carriers

Louisiane contre Marshall

21h15, ESPN et l’appli ESPN

précédentsuivant

Première semaine

C’EST OFFICIEL 🚨 Nous avons un match ! Préparez-vous à voir Tulsa et Old Dominion s’affronter à Myrtle Beach, SC à 14 h 30 HNE le lundi 20 décembre sur ESPN. Achetez vos billets maintenant! https://t.co/TwlhYLoiCX pic.twitter.com/80iYVFq07n – Myrtle Beach Bowl Game (@MBBowlGame) 5 décembre 2021

Lundi 20 décembre

Bol Myrtle Beach présenté par TaxAct

Old Dominion contre Tulsa

14h30, ESPN et l’appli ESPN

Mardi 21 décembre

Célèbre bol de pommes de terre de l’Idaho

État du Kent contre Wyoming

15h30, ESPN et l’appli ESPN

Bol Frisco Café Smoothie Tropical

UTSA contre l’État de San Diego

19h30, ESPN et l’application ESPN

Mercredi 22 décembre

Bol des forces armées de Lockheed Martin

Missouri contre armée

20h, ESPN et l’appli ESPN

Jeudi 23 décembre

Frisco Football Classique

Nord du Texas contre Miami (Ohio)

15h30, ESPN et l’appli ESPN

Union Home Mortgage Gasparilla Bowl

UCF contre Floride

19h, ESPN et l’appli ESPN

précédentsuivant

Football de Noël

Vendredi 24 décembre

Bol Hawai’i EasyPost

Memphis contre Hawaï

20h, ESPN et l’appli ESPN

Samedi 25 décembre

Bol Camélia TaxAct

État de Géorgie contre Ball State

14h30, ESPN et l’appli ESPN

Lundi 27 décembre

Bol Lane Rapide

Ouest du Michigan contre Nevada

11h, ESPN et l’appli ESPN

Bol militaire présenté par Peraton

Boston College contre East Carolina

14h30, ESPN et l’appli ESPN

précédentsuivant

Deuxième semaine

📍 @Pitt_FB vs @MSU_Football dans la capitale du football universitaire 🏈 Achetez dès maintenant vos billets pour le #CFAPeachBowl 2021 ! ?? – Chick-fil-A Peach Bowl (@CFAPeachBowl) 6 décembre 2021

Mardi 28 décembre

TicketSmarter Birmingham Bowl

Houston contre Auburn

Midi, ESPN et l’appli ESPN

Bol de premier intervenant SERVPRO

Armée de l’Air contre Louisville

15h15, ESPN et l’appli ESPN

Bol Liberty AutoZone

État du Mississippi contre Texas Tech

18h45, ESPN et l’appli ESPN

Bol de vacances de la coopérative de crédit du comté de San Diego

UCLA contre NC État

20h, Renard

Bol à taux garanti

Virginie-Occidentale contre Minnesota

22h15, ESPN et l’appli ESPN

Mercredi 29 décembre

Bol Fenway Wasabi

SMU contre Virginie

11h, ESPN et l’appli ESPN

Bol à fines rayures New Era

Maryland contre Virginia Tech

14h15, ESPN et l’appli ESPN

Bol Cheez-It

Clemson contre l’État de l’Iowa

17h45, ESPN et l’appli ESPN

Bol Valero Alamo

Oregon contre Oklahoma

21h15, ESPN et l’application ESPN

Jeudi 30 décembre

Bol de Mayo Duke

Caroline du Nord contre Caroline du Sud

11h30, ESPN et l’application ESPN

Bol de musique TransPerfect City

Tennessee contre Purdue

15h, ESPN et l’appli ESPN

Bol aux pêches Chick-fil-A

État du Michigan contre Pittsburgh

19h, ESPN et l’appli ESPN

SRS Distribution Las Vegas Bowl

Wisconsin contre État de l’Arizona

22h30, ESPN et l’application ESPN

précédentsuivant

réveillon de Nouvel an

Vendredi 31 décembre

Bol d’alligator TaxSlayer

Wake Forest contre Texas A&M

11h, ESPN et l’appli ESPN

Bol Soleil Tony le Tigre

État de Washington contre Miami

14h, CBS

Tabouret de bar Sports Arizona Bowl

Central Michigan contre Boise State

14h00

Demi-finale CFP : Goodyear Cotton Bowl Classic

N°4 Cincinnati contre N°1 Alabama

15h30, ESPN et l’appli ESPN

Demi-finale CFP : Capital One Orange Bowl

3e Géorgie contre 2e Michigan

19h30, ESPN et l’application ESPN

précédentsuivant

Le jour de l’An

#CFBPlayoff 𝐘𝐄𝐀𝐑’𝐒 𝐒𝐈𝐗 8️ @OleMissFB Baylor

@SugarBowlNola pic.twitter.com/HY35du9tlS – Conférence du Sud-Est (@SEC) 5 décembre 2021

Samedi 1er janvier

Bol de l’Outback

Penn State contre Arkansas

Midi, ESPN2 et l’appli ESPN

Bol d’agrumes Vrbo

Iowa contre Kentucky

13h, ABC et l’appli ESPN

PlayStation Fiesta Bowl

Notre-Dame contre l’État de l’Oklahoma

13h, ESPN et l’appli ESPN

Jeu de Rose Bowl Prés. par Capital One Venture X

État de l’Ohio contre Utah

17h, ESPN et l’appli ESPN

Sucrier Allstate

Ole Miss contre Baylor

20h45, ESPN et l’appli ESPN

précédentsuivant

Le championnat plus 1

Mardi 4 janvier

TaxAct Texas Bowl

LSU contre l’État du Kansas

21h, ESPN et l’appli ESPN

Lundi 10 janvier

Championnat national CFP présenté par AT&T

20h, ESPN et l’appli ESPN

précédent