Liste complète confirmée des téléphones bêta Oxygen OS 12 ici

OnePlus a confirmé lequel de ses téléphones obtiendra la version bêta d’Oxygen OS 12. Les téléphones les plus anciens de la liste sont le OnePlus 7 et le OnePlus 7 Pro. Fait intéressant, le OnePlus Nord N200 ne figure pas sur la liste, même si la société a confirmé qu’il obtiendrait Android 12.

Aujourd’hui, OnePlus nous a enfin donné les informations dont nous avions besoin. Ci-dessous, vous trouverez une liste de tous les téléphones qui verront éventuellement un programme bêta d’Oxygen OS 12 :

OnePlus 9, 9 Pro et 9R Nord 2 OnePlus 8T Nord Nord CE OnePlus 8 et 8 Pro OnePlus 7T et 7T Pro OnePlus 7 et 7 Pro

Notez que cette liste ne s’applique qu’aux programmes bêta pour Oxygen OS 12, pas Android 12 lui-même. Vous remarquerez que le OnePlus Nord N200 n’apparaît pas dans la liste par exemple. Cela ne veut pas dire qu’il n’obtiendra pas Android 12, car OnePlus l’a déjà confirmé. Au lieu de cela, cela signifie simplement que le Nord N200 ne verra pas de programme bêta et passera simplement à Android 12 chaque fois que le déploiement stable sera prêt.

Malheureusement, ceux d’entre vous qui espèrent Android 12 sur le OnePlus 6T n’ont pas de chance. Sans programme bêta, cet appareil n’obtiendra pas Android 12.