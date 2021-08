Liste complète des annonceurs de GB News : les annonces de Sainsbury’s se terminent avec GB News – qui fait encore de la publicité ? | Royaume-Uni | Nouvelles

En réponse à la polémique, Sainsbury’s a déclaré : « Actuellement, nous n’avons aucune publicité programmée avec GB News ».

Un porte-parole a ajouté: “Nous avons eu une campagne qui est maintenant terminée.”

Les militants LedbyDonkeys ont tweeté: “Après quelques panneaux d’affichage, un avertissement à leur siège, plus de 2,5 millions de vues de films et une pression croissante, Sainsbury’s a fait ce qu’il fallait. (Ce tweet est un discours d’entreprise prudent pour” nous avons arrêté maintenant ” ).”

Cependant, les partisans de GB News ont exprimé leur fureur contre Sainsbury’s pour son retrait – affirmant qu’ils feraient leurs achats ailleurs à l’avenir.

L’un d’eux a déclaré sur Twitter: “@sainsburys Il est temps de développer une colonne vertébrale et de se souvenir que les gens de tous horizons apprécient GB News et font également leurs achats chez Sainsbury’s. Votre travail consiste à vendre de la nourriture et non à juger leurs valeurs. Plus de Sainsbury’s pour moi et ni , je suppose que pour beaucoup d’autres.”