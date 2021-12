Liste complète des artistes ft TXT et plus

KBS Gayo Daechukje 2021, surnommé l’une des plus grandes célébrations annuelles de la K-pop, aura lieu cette année le 17 décembre. La programmation étoilée du KBS Song Festival 2021 comprend Red Velvet, TXT, Stray Kids, Itzy, Aespa, Enhypen, Seventeen et plus. Voici un aperçu de la liste complète ci-dessous.

Le festival de la chanson KBS 2021 sera organisé par les superstars de la K-pop et du K-drama Astro Cha Eunwoo, SF9 Rowoon et AOA Seolhyun.

Avant le spectacle principal, le tapis rouge de KBS Gayo débutera à 18 h 00 KST / 4 h 00 HE le 17 décembre. Juste après le tapis rouge, un talk-show intitulé » Beginning » sera diffusé à partir de 20 h 00 KST / 6 h 00 HE avant le spectacle principal Afficher.

KBS Gayo Daechukje 2021 : programmation et liste complète des artistes explorés

Le KBS Song Festival 2021 a annoncé une méga célébration K-pop qui se poursuivra pendant 185 minutes. En plus de la performance du groupe, il y aura des programmations spéciales, des scènes inédites et plus encore.

Neuf membres de groupes de filles populaires, dont Red Velvet, Oh My Girl, ITZY, Brave Girls, STAYC et le groupe de recrues IVE, collaboreront à une performance scénique exclusive pour interpréter « Way To Go » de Girls ‘Generation avec un message réconfortant d’espoir pour tous les fans de K-pop du monde entier.



Seungkwan et DK de Seventeen

Le duo mortel de Seventeen, Seungkwan et DK, se produira également pour une représentation spéciale sur scène au festival de la chanson KBS 2021.

Heure et où regarder le KBS Song Festival 2021

L’émission principale du KBS Song Festival sera diffusée sur KBS à partir de 20 h 30 KST / 6 h 30 HE. Avant le spectacle principal, le tapis rouge débutera à 18 h 00 KST / 4 h 00 HE.

Regardez le tapis rouge sur la chaîne YouTube KBS K-pop. Regardez l’émission principale sur la chaîne YouTube de KBS World.

Gardez un œil sur cet espace pour les mises à jour en direct de la programmation de KBS Gayo Daechukje 2021 et des vidéos de scène de performance.





