Liste complète des candidats du BJP pour Andhra Pradesh, Karnataka, Jharkhand, Mizoram, Madhya Pradesh, Odisha, Rajasthan par-sondages

Le BJP a nommé Ashrit Pattnayak pour les élections partielles dans le segment de l’assemblée de Pipili à Odisha, dont le scrutin est prévu le 17 avril.

Le Bharatiya Janata Party (BJP) a publié la liste de ses candidats au scrutin partiel de Lok Sabha et de l’Assemblée qui se tiendra dans six États – Andhra Pradesh, Karnataka, Jharkhand, Mizoram, Odisha et Rajasthan. Alors que les scrutins partiels de Lok Sabha se déroulent dans l’Andhra Pradesh et le Karnataka, des élections partielles de l’Assemblée sont prévues dans le Karnataka, le Jharkhand, le Mizoram, l’Odisha, le Rajasthan et le Madhya Pradesh.

Le BJP a nommé Ashrit Pattnayak pour les élections partielles dans le segment de l’assemblée de Pipili à Odisha, dont le scrutin est prévu le 17 avril. aller aux bypolls du Rajasthan. Le parti a déclaré Deepti Maheshwari, l’ancien député Ratanlal Jat et l’ancien ministre Khemaram Meghwal comme candidats des partis respectivement du Rajsamand, du Sahara (Bhilwara) et de Sujangarh (Churu). Le scrutin aura lieu le 17 avril de 7 h à 18 h et le dépouillement aura lieu le 2 mai.

Au Karnataka, le BJP au pouvoir a annoncé ses candidats aux élections partielles du 17 avril. Il a envoyé Mangala Suresh Angadi, épouse du défunt ministre de l’Union Suresh Angadi, du siège de Belgaum Lok Sabha. Pratapagouda Patil, qui a quitté le Congrès et rejoint le parti safran, serait son candidat dans le segment de l’assemblée Maski tandis que le leader de la jeunesse Sharanu Salagar a été aligné à Basavakalyan. Vous trouverez ci-dessous la liste complète des candidats au BJP:

Élection partielle de Lok Sabha 2021

Andhra Pradesh Tirupati (SC) K. Ratna Prabha

Karnataka Belgaum Mangala Suresh Angadi

Sondages partiels de l’Assemblée 2021:

Jharkhand Madhupur Ganga Narayan Singh

Karnataka Basavakalyan Sharanu Salagar

Karnataka Maski (ST) Pratapgouda Patil

Madhya Pradesh Damoh Rahul Singh

Mizoram Serchhip (ST) Lalhriatrenga Chhangte

Odisha Pipili Ashrit Pattnayak

Rajasthan Sahara Ratanlal Jat

Rajasthan Sujangarh (SC) Khemaram Meghwal

Rajasthan Rajsamand Deepti Maheshwari

Les contournements auront lieu le 17 avril tandis que le dépouillement des votes aura lieu le 2 mai.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.