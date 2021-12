Liste complète des coûts des dommages causés par les pilotes pour la saison 2021 de Formule 1

Mick Schumacher a coûté plus d’argent à son équipe en accidents que tout autre pilote au cours de la saison 2021.

Sky Germany a révélé les factures de réparation que chaque pilote a accumulées, Schumacher occupant la première place devant Charles Leclerc.

La position de la recrue Haas au n ° 1 ne surprendra pas car il a en fait été appelé par son patron d’équipe Guenther Steiner pour exactement la raison pour laquelle il apparaît là-bas.

En été, Steiner, se référant aux chutes de Schumacher, notamment à Monaco, en France et en Hongrie, a déclaré : « Mick lors des cinq dernières courses en a eu pas mal de grosses. C’est beaucoup d’argent et sans raison valable. Ils deviennent un peu trop fréquents et trop lourds.

Cela a provoqué une querelle avec l’oncle du pilote de 22 ans, Ralf, lui-même ancien pilote de F1, qui a accusé Steiner d’avoir lavé du linge sale en public.

Néanmoins, selon Sky Germany, les accidents de Schumacher ont entraîné des dommages de 4 212 500 euros, ce qui le place en tête du classement, juste devant le pilote Ferrari Leclerc.

Ironie du sort, l’accident le plus médiatisé du Monégasque de la saison a été celui qui a cimenté sa pole position pour sa course à domicile à Monte-Carlo en faisant sortir les drapeaux rouges et en tronquant les tours « volants » de ceux qui tentaient de le défier.

La piqûre dans la queue, cependant, était que Leclerc n’a pas pu prendre le départ du Grand Prix de Monaco en raison de l’étendue des dommages subis par sa voiture.

A l’autre extrémité de l’échelle, Alpine s’en sort très légèrement alors que leurs pilotes Esteban Ocon et Fernando Alonso l’ont gardé remarquablement propre en comparaison.

D’après les chiffres cités, Alonso et Ocon, respectivement 19e et 20e, ont subi moins de dégâts entre eux que Sebastian Vettel, 18e.

Liste complète des coûts d’accident de conducteur 2021 en euros (tels que cités par Sky Germany)

1 Mick Schumacher (Haas) 4 212 500

2 Charles Leclerc (Ferrari) 4 046 000

3 Max Verstappen (Red Bull) 3 889 000

4 Nicolas Latifi (Williams) 3 116 500

5 Valtteri Bottas (Mercedes) 2 713 500

6 Lance Stroll (Aston Martin) 2 686 000

7 Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) 2 606 500

8 Nikita Mazepin (Haas) 2 468 000

9 Kimi Raikkonen (Alfa Roméo) 1 950 000

10 George Russell (Williams) 1 845 000

11 Carlos Sainz (Ferrari) 1 756 000

12 Lando Norris (McLaren) 1 453 000

13 Lewis Hamilton (Mercedes) 1 235 000

14 Pierre Gasly (Alpha Tauri) 1 113 000

15 Sergio Perez (Red Bull) 939 000

16 Antonio Giovinazzi (Alfa Roméo) 854 000

17 Daniel Ricciardo (McLaren) 713 000

18 Sebastian Vettel (Aston Martin) 660 000

19 Fernando Alonso (Alpin) 315 000

20 Esteban Ocon (Alpin) 280 000