Liste complète des gagnants ⋆ 10z viral

Pose, Hacks et I May Destroy Vous avez été les grands gagnants des Dorians TV Awards 2021 de GALECA: The Society of LGBTQ Entertainment Critics, qui ont été diffusés gratuitement dimanche sur les chaînes d’abonnement Here TV et PlanetOut de YouTube.

Pose, le drame culturel drag-ball de FX, a remporté le prix du meilleur drame télévisé pour la troisième année consécutive. De plus, la star de l’émission, Mj Rodriguez, qui est récemment devenue la première femme trans à recevoir une nomination aux Emmy Awards dans une catégorie d’acteur principal, a reçu le GALECA LGBTQIA+ Trailblazer Award pour sa création artistique qui inspire l’empathie, la vérité et l’équité.

Pendant ce temps, la star de Hacks, Jean Smart, et Michaela Coel, à la tête de I May Destroy You, ont tous deux remporté des prix à égalité pour la meilleure performance télévisée. Le drame HBO de Coel a également reçu le prix du meilleur téléfilm ou mini-série, tandis que Hacks l’a emporté dans la catégorie Meilleure comédie télévisée.

WandaVision de Disney + a également connu une soirée réussie, Kathryn Hahn recevant le prix de la meilleure performance télévisée de soutien, ainsi que la meilleure performance musicale télévisée pour la chanson originale “Agatha All Along”.

Vous trouverez ci-dessous la liste complète des lauréats des Dorian TV Awards 2021 :

Meilleure série télévisée

Bridgerton

La Couronne

Pays de Lovecraft

Vallée-P

Pose — GAGNANT

Meilleure comédie télévisée

Girls5eva

Hacks — GAGNANT

PEN15

Ted Lasso

Meilleur spectacle LGBTQ

Je peux te détruire

C’est un péché — GAGNANT

Amour, Victor

Pose

Veneno

Meilleur téléfilm ou mini-série

Je peux te détruire — GAGNANT

C’est un peché

Jument d’Easttown

Petite Hache

Le Gambit de la Reine

Meilleur spectacle méconnu

Un spectacle de croquis de dame noire

Girls5eva

Amour, Victor – GAGNANT

Groupe de recherche

Veneno

Nous sommes qui nous sommes

Meilleure performance télévisée

Michaela Coel, Je peux te détruire – GAGNANT (cravate)

Kaley Cuoco, l’hôtesse de l’air

Thuso Mbedu, le chemin de fer clandestin

Elizabeth Olsen, WandaVision

Billy Porter, pose

MJ Rodriguez, Pose

Jean Smart, Hacks – – GAGNANT (Cravate)

Jason Sudeikis, Ted Lasso

Anya Taylor-Joy, Le Gambit de la Reine

Kate Winslet, jument d’Easttown

Meilleures performances TV de soutien

Gillian Anderson, La Couronne

John Boyega, petite hache

Pappa Essiedu, je peux te détruire

Catherine Hahn, WandaVision — GAGNANT

Marielle Heller, Le Gambit de la Reine

Callum Scott Howells, c’est un péché

Dominique Jackson, Pose

Julianne Nicholson, jument d’Easttown

Jean Smart, jument d’Easttown

Bowen Yang, samedi soir en direct

Meilleure performance musicale télévisée

Lady Gaga, “The Star-Spangled Banner”, Inauguration Biden-Harris

Jonathan Groff, « Vous reviendrez », Hamilton

Kathryn Hahn, “Agatha tout le long”, WandaVision — GAGNANT

Elton John & Years & Years, “C’est un péché”, BRIT Awards 2021

Punkie Johnson, Anya-Taylor Joy, Lil Nas X, Kate McKinnon, Bowen Yang, “Pride Month Song”, Saturday Night Live

Bowen Yang (comme l’iceberg qui a coulé le Titanic), “Loverboy”, Saturday Night Live

Meilleur documentaire télévisé ou série documentaire

Encadrement Britney Spears — GAGNANT

Je serai parti dans le noir

Imaginez que c’est une ville

Fierté

Tina

Meilleure émission d’actualité

Full Frontal avec Samantha Bee

La semaine dernière ce soir avec John Oliver

Le spectacle d’Ambre Ruffin

Le Late Show avec Stephen Colbert

Ziwe — GAGNANT

Meilleur spectacle d’animation

Grande gueule — GAGNANT

Les hamburgers de Bob

Harley Quinn

Invincible

South Park : le spécial pandémie

Meilleure émission de télé-réalité

Légendaire

J’y suis arrivé

œil étrange

Course de dragsters de RuPaul – GAGNANT

Le grand gâteau britannique

Spectacle le plus frappant visuellement

Bridgerton

La Couronne

Pays de Lovecraft

Pose

Petite Hache

Le Mandalorien

WandaVision — GAGNANT

Émission de télévision la plus campagnarde

À la maison avec Amy Sedaris

Le Noël de Dolly Parton sur la place

Concours Eurovision de la chanson — GAGNANT

à cliquet

WandaVision

Wilde Wit Award (à un interprète, écrivain ou commentateur dont les observations défient et amusent à la fois)

Michaela Coel – GAGNANT (cravate)

Catherine Hahn

Fran Lebowitz

Randy Arc-en-ciel

Bowen Yang – GAGNANT (Cravate)

GALECA LGBTQIA+ Trailblazer Award (Pour créer un art qui inspire l’empathie, la vérité et l’équité)



Michaela Jae Rodriguez – GAGNANT

Dorian TV Awards 2021, dimanche 29 août 4, gratuit à la demande ou Revry TV