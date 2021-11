Liste complète des gagnants des élections municipales de Tripura 2021 : candidats gagnants dans l’AMC, les conseils municipaux et Nagar Panchayats

Liste des gagnants des élections municipales de Tripura 2021, listes complètes des gagnants des élections municipales de Tripura: Le BJP au pouvoir a présenté des candidats à tous les sièges et en a remporté 112 sans contestation.

Élection municipale de Tripura 2021 Liste complète des gagnants : Le décompte des voix pour plus de 200 sièges au sein de l’Agartala Municipal Corporation (AMC) et d’autres organes civiques à Tripura, où des élections ont eu lieu plus tôt au milieu d’allégations de truquage et d’attaques contre des rivaux politiques, est actuellement en cours. Le dépouillement a lieu dans 13 centres dans les huit districts de l’État où une sécurité à trois niveaux est en place. La période précédant les élections, qui aurait dû être une affaire banale, est devenue une cause célèbre après avoir été entachée de violences, d’arrestations, de sit-in dans la lointaine Delhi et d’une intervention de la Cour suprême demandant aux autorités d’assurer un scrutin pacifique.

Il y a 334 sièges dans les organes locaux urbains – l’AMC, 13 conseils municipaux et six Nagar Panchayats – dans l’État. Le BJP au pouvoir a présenté des candidats à tous les sièges et en a remporté 112 sans contestation. Dans les 222 sièges restants, jusqu’à 785 concurrents sont en lice.

Voici la liste complète des gagnants des scrutins des corporations municipales tenus à Agartala et d’autres organismes civiques à Tripura :

Société municipale d’Agartala

Tushar Kanti Bhattacharjee du BJP gagne du quartier numéro 35

Abhishek Dutta du BJP gagne du quartier numéro 18

Corporation municipale de Dharmanagar

Conseil municipal de Kailashahar

Conseil municipal de Kumarghat

Conseil Municipal d’Ambassa

Conseil municipal de Khowai

Conseil municipal de Teliamura

Conseil municipal de Ranirbazar

Conseil municipal de Mohanpur

Conseil municipal de Bishalgarh

Conseil municipal de Melgarh

Conseil municipal d’Udaipur

Conseil municipal de Santirbazar

Conseil municipal de Belonia

Panisagar Nagar Panchayat

Kamalpur Nagar Panchayat

Jirania Nagar Panchayat

Sonamura Nagar Panchayat

Amarpur Nagar Panchayat

Sabroom Nagar Panchayat

La bataille électorale a vu le BJP au pouvoir se battre avec le Congrès de Trinamool qui fait une incursion dans le Nord-Est et ailleurs pour s’établir en tant que parti national, et avec le CPI (M) que le parti du safran avait détrôné du pouvoir dans cet État quelques années depuis.

Le TMC, qui a allégué le trucage des votes et l’intimidation lors des élections tenues jeudi, avait exigé l’annulation de l’ensemble des élections tandis que le CPI(M) avait demandé de nouvelles élections dans cinq organes municipaux, dont l’AMC. Les deux partis avaient affirmé que les autorités étaient restées des spectateurs silencieux alors que les partisans du BJP attaquaient leurs rivaux politiques et truquaient les élections. Le parti du safran a cependant fermement nié les accusations.

La liste des candidats sera mise à jour au fur et à mesure que les données seront disponibles sur le site Web de la Commission électorale de l’État de Tripura.

