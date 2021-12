Liste complète des gagnants des Game Awards 2021

Eh bien, les Game Awards sont venus et repartis. Oui, les premières mondiales d’Elden Ring, Star Trek : Resurgence, Nightingale et Horizon Forbidden West étaient ridiculement excitantes, mais c’est quand même, eh bien, une remise de prix !

30 d’entre eux ont été distribués, en fait. De la célébration des meilleurs et des plus brillants de l’esport au jeu général de l’année, pratiquement toutes les époques de l’industrie du jeu vidéo ont eu leur heure de gloire. Geoff Keighley nous a dit que ce serait un grand spectacle, même si personne n’aurait pu prédire ce qui allait arriver. Le fanboy de Final Fantasy XIV en moi est reparti plus que satisfait.

Si vous avez manqué les 2021 Game Awards, vous trouverez ci-dessous une liste complète des gagnants. Il est facile d’être cynique sur la façon dont cette émission peut parfois être débordante, mais on ne peut nier que l’équipe derrière eux aime vraiment et se soucie des jeux vidéo.

Jeu de l’année

Resident Evil Village Ratchet & Clank: Rift Apart Psychonauts 2 Metroid Dread

Il en faut deux – Gagnant

Boucle de la mort

Meilleure direction de jeu

Deathloop – Gagnant

Il faut deux retours Psychonauts 2 Ratchet & Clank: Rift Apart

Meilleur récit

Deathloop It Takes Two Life is Strange: True Colors

Les Gardiens de la Galaxie de Marvel – Gagnant

Psychonautes 2

Meilleure direction artistique

Ratchet & Clank: Rift Apart Psychonauts 2 Kena: Bridge of Spirits

Deathloop – Gagnant

L’évasion artistique

Meilleure partition et musique

NieR Replicant ver.1.22474487139 – Gagnant

Marvel’s Guardians of the Galaxy Deathloop Cyberpunk 2077 L’évasion artistique

Meilleure conception audio

Village maléfique résident de retour

Forza Horizon 5 – Gagnant

Deathloop Ratchet & Clank: Rift Apart

Meilleure performance

Giancarlo Esposito dans le rôle d’Anton Castillo dans Far Cry 6 Ozioma Akagha dans le rôle de Julianna Blake dans Deathloop Jason Kelly dans le rôle de Colt Vahn dans Deathloop

Maggie Robertson dans le rôle de Lady Dimitrescu dans Resident Evill Village – Gagnant

Erika Mori dans le rôle d’Alex Chen dans Life is Strange : True Colors

Jeux d’impact

Boyfriend Dungeon Before Your Eyes Chicorée: Un conte coloré

La vie est étrange : True Colors – Gagnant

Plus à la maison

Meilleur jeu en cours

Call of Duty: Warzone Apex Legends

Final Fantasy XIV Online – Gagnant

Genshin Impact Fortnite

Meilleur indé

Inscryption Death’s Door 12 Minutes

Kena : Pont des esprits – Gagnant

Héros de la boucle

Meilleur jeu mobile

Fantastique

Genshin Impact – Gagnant

League of Legends: Wild Rift Marvel Future Revolution Pokémon

Meilleur soutien communautaire

Fortnite No Man’s Sky Destiny 2

Final Fantasy XIV Online – Gagnant

Apex Légendes

Meilleur jeu de rôle

Monster Hunter Rise Scarlet Nexus

Tales Of Arise – Gagnant

Shin Megami Tensei V Cyberpunk 2077

Jeu le plus attendu

Starfield Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 Horizon interdit à l’ouest

Anneau Ancien – Gagnant

Dieu de la guerre Ragnarök

Meilleur combat

Tueur de démons -Kimetsu no Yaiba- Les Chroniques d’Hinokami

Coupable Gear Strive – Gagnant

Nickelodeon All-Star Brawl Virtual Fighter 5: Ultimate Showdown Melty Blood: Type Lumina

Meilleure famille

Il en faut deux – Gagnant

Warioware: Get It Together Super Mario 3D World + Bowser’s Fury Nouveaux Pokémon Snap Superstars de Mario Party

Meilleur Sim/Stratégie

Age of Empires 4 – Gagnant

Evil Genius 2: World Domination Humankind Inscryption Microsoft Flight Simulator

Meilleur sport/course

F1 2021 FIFA 22

Forza Horizon 5 – Gagnant

Hot Wheels Unleashed Riders République

Meilleur jeu d’esport

Valorant Call of Duty Counter-Strike: Offensive mondiale

League of Legends – Gagnant

DOTA 2

Meilleur athlète esport

Chris « Simp » Lehr Heo « Showmaker » Su Magomed « Collapse » Khalilov

Oleksandr « S1mple » Kostyliev – Gagnant

Tyson « Tenz » Ngo

Meilleure équipe d’esports

Atlanta Faze DWG Kia

Natus Vincere – Gagnant

Esprit d’équipe Sentinelles

Meilleur coach sportif

Airat « Silent » Gaziev Andrey « Engh » Sholokhov Andrii « B1ad3 » Horodenskyi James « Crowder » Crowder

Kim « Kkoma » Jeong-Gyun – Gagnant

Meilleur événement Esports

L’International 2021 PGL Major Stockholm 2021

Championnat du monde de League of Legends 2021 – Vainqueur

PUBG Mobile Global Championship 2020 Valorant Champions Tour : Stage 2 Masters

Meilleur multijoueur

Knockout City Back 4 Blood

Il en faut deux – Gagnant

Monster Hunter Rise Nouveau Monde Valheim

Innovation en matière d’accessibilité

Les Gardiens de la Galaxie de Marvel

Forza Horizon 5 – Gagnant

Far Cry 6 Ratchet & Clank: Rift Apart The Vale: Shadow of the Crown

Meilleur VR/AR

Resident Evil 4 VR – Gagnant

Sniper Elite VR Lone Echo 2 Je m’attends à ce que tu meures Hitman 3

Meilleur jeu d’action

Retour 4 Chevalerie sanglante 2 Boucle de la mort Far Cry 6

Retour – Gagnant

Meilleure action/aventure

Les Gardiens de la Galaxie de Marvel

Metroid Dread – Gagnant

Psychonauts 2 Ratchet & Clank: Rift Apart Resident Evil Village

Meilleur premier album indépendant

L’évasion artistique La ville oubliée

Kena : Pont des esprits – Gagnant

Sable Valhiem

Créateur de contenu de l’année

Rêve – Gagnant

Fuslie Gaules Ibai Grefg

