Liste complète des nominés pour les Grammy Awards 2022

Grammy Awards 2022 : la liste complète des nominés dévoilée

La cérémonie du distinctions Il se tiendra en personne fin janvier 2022 et ils ont enfin publié la liste des nominés, en fait, C. Tangana, Pablo Alborán et Nathy Peluso y figurent.

Comme vous vous en souvenez peut-être, il y a quelques jours, les Latin Grammy Awards 2021 ont été présentés, auxquels ont participé Camilo, Rubén Blades, Edgar Barrera, C Tangana et Juliana Velásquez.

Maintenant, la liste des Grammy Awards 2022, les premiers prix musicaux de l’année prochaine, est publiée.

La 64e édition des Grammy Awards se tiendra le 31 janvier 2022 au Staples Center de Los Angeles en Californie et sera diffusée sur CBS et en Amérique latine, comme d’habitude, ils seront vus au signal de la TNT.

Les nominations ont été annoncées le 23 novembre 2021 par le PDG Harvey Mason Jr. lors d’une diffusion en direct via les réseaux sociaux de la Recording Academy.

1

Meilleur nouvel artiste

FINNEAS

Arooj Aftab

Jimmie Allen

Bébé keem

Animaux de verre

petit déjeuner japonais

Le Kid Laroi

Les parcs d’Arlo

Saweetie

Olivia Rodrigo

2

Album de l’année

Nous sommes de Jon Batiste

Amour à vendre par Tony Bennet et Lady Gaga

La justice de Justin Bieber

Planet Her de Deluxe

Plus heureux que jamais

Montero de Lil Nas X

Taylor Swift à jamais

Donda de Kanye West

De retour dans ma tête par ELLE

Aigre d’Olivia Rodrigo

3

Record de l’année

J’ai toujours foi en toi par Abba

J’ai eu un coup de pied de toi par Lady Gaga et Tony Bennet

Juste à temps par Brandi Carlile

Plus heureux que jamais par Billie Eilish

Montero (Appelle-moi par ton nom) de Lil Nas X

Permis de conduire par Olivia Rodrigo

Les pêches de Justin Bieber, Daniel Caesar

Liberté de Jon Batiste

Laissez la porte ouverte par Silk Sonic

4

Meilleur album vocal pop

La justice de Justin Bieber

Planet Her par Doja Cat

Plus heureux que jamais de Billie Eilish

Aigre d’Olivia Rodrigo

Ariana Grande Positions

5

Meilleure performance pop en duo ou en groupe

Je suis fou de toi de Tony Bennet et Lady Gaga

Solitaire de Justin Bieber et Benny Blanco

Beurre – BTS

Beurre de BTS Higher Power de Coldplay

Kiss me more de Doja Cat ft. SZA

6

Meilleure performance pop

Plus heureux que jamais par Billie Eilish

Ariana Grande Positions

Le permis de conduire

N’importe qui de Justin Bieber

Juste à temps par Brandi Carlile

7

Meilleur album pop latino

Mes amours de Paula Arenas

Vertige de Pablo Álboran

À l’ancienne par Ricardo Arjona

mes mains camilo

Mendó par Alex Cuba

Révélation Selena Gomez

8

Meilleur album latino urbain

La dernière tournée mondiale de Bad Bunny

José de J Balvin

KG0516 par Karol G

Sans peur de l’amour et des autres démons de Kali Uchis

Aphrodisiaque de Rauw Alejandro

9

Meilleur album de rock latino/alternatif

Regarde ce que tu m’as fait faire Electric Diamond

Arrêter la pompe stéréo

Origine de Juanes

Crampe de Nathy Peluso

El Madrileño de C. Tangana

Sons de Karma Resonanci par Zoé

dix

Meilleure performance rap

Les liens familiaux de Baby Keem avec Kendrick Lamar

Up par Cardi B Ma vie par J Cole

Way 2 Sexy par Drake et Future

Thot Shitde Megan Thee Étalon

Onze

Meilleure performance de rap mélodique

Besoin de savoir – Doja Cat

Orgueil. est. les. diable – JCole & Lilbaby4PF

INDUSTRY BABY – par LilNasX & Jack Harlow

WUSYANAME – Tyler Le créateur, YoungBoy Never Broke Again & Tydollasign

Ouragan – Kanye West, The Weeknd & Lil Baby

12

Meilleur ingénierie d’album (non classique)

Cinéma des Marias

L’aube par Yebba

Hey Waht de Low Love

À vendre par Tony Bennett et Lady Gaga

Notes avec pièces jointes par Pirio Palladino et Blake Mills

13

Meilleur album de rap

L’intersaison – JCole

Lover Boy certifié – Drake

Maladie du Roi II – Nas

APPELEZ-MOI SI VOUS VOUS PERDEZ – Tyler The Creator

O – Kanye West

14

Producteur non classique de l’année

Jack Antonoff

Roget chahayed

Tueur à gages

Roseau de Ricki

Mike Elizondo

quinze

Meilleur enregistrement de danse

Héros – Afrojack et David Guetta

Métier à tisser – Olafur Arnalds

Avant – James Blake

Heartbreak – Bonobo & TEEDinosaures

Tu peux le faire – Caribouband

Vivant – Rufus DuSol

L’entreprise – Tiesto

16

Meilleur film musical :

Summer of soul – Artistes divers

Musique, Argent, Folie… Jimi Hendrix en maui par Jimi Hendrix

Plus heureux que jamais : une lettre d’amour à LA par Billie Eilish

À l’intérieur par Bo Burnham

17

Meilleure vidéo musicale

Tourné dans le dar d’AC/DC

Pêches de Justin Bieber

Lady Gaga et Tony Bennet m’énervent

Liberté de Jon Batiste

Plus heureux que jamais de Billie Eilish

Montero (Appelle-moi par ton nom) de Lil Nas X

Bon pour 4 par Olivia Rodrigo

18

Meilleure bande originale pour les médias visuels

Une nuit à Miami

Le respect

Cruelle

Cher evan hansen

Dans les hauteurs

États-Unis contre Billie Holiday

19

Meilleur album alternatif

Jubilé du petit déjeuner japonais

La maison de papa par St Vincent

S’effondre dans les rayons du soleil par Arlo Parks

Rivage par la flotte Foxer

Si je ne peux pas avoir d’amour, je veux du pouvoir par Halsey

vingt

Chanson pour les médias visuels

Agatha tout le long par Wandavision

À l’intérieur, tous les yeux sur moi

Tout ce que je sais jusqu’à présent du documentaire de Pink

Fight For You de Judas et le Messie noir

Me voici par respect

Parlez maintenant d’une nuit à Miami

vingt-et-un

Meilleure performance R&B

Vous avez perdu Snoh ​​​​Aalegra

Pêches de Justin Bieber

SES dégâts

Laissez la porte ouverte par Silk Sonic

Ramassez vos sentiments par Jazmine Sullivan