Golden Globes 2022 : liste complète des nominés

Malgré les mauvaises critiques, les Golden Globes ont récemment annoncé leur liste de nominés pour le prix du cinéma et de la télévision pour célébrer une cérémonie qui ne sera malheureusement pas télévisée.

Après que de nombreuses critiques eurent conduit l’organisation des Golden Globes à perdre sa cérémonie de remise des prix télévisée et à revoir ses membres, la Foreign Press Association of Hollywood a procédé à l’annonce des nominés pour ses prix du cinéma et de la télévision malgré le scepticisme de l’industrie du divertissement.

Comme elle le fait depuis de nombreuses années, la HFPA a convoqué des journalistes au Beverly Hilton lundi pour annoncer leurs choix pour les 79e Golden Globes.

Cependant, à cette occasion, il n’y a eu ni fanfare ni célébration immédiate des différentes célébrités.

A noter que la 79e édition des Golden Globes 2022 aura lieu le 9 janvier.

un

Meilleur film dramatique

« Belfast »

« CODA »

« Dune »

« Le roi Richard »

« Le pouvoir du chien ».

deux

Meilleur film – comédie musicale ou comédie

« Cyrano »

« Ne lève pas les yeux »

« Pizza à la réglisse »

« Tic, Tic… Boum! »

« West Side Story ».

3

Meilleur réalisateur

Kenneth Branagh, « Belfast » ;

Jane Campion, « Le pouvoir du chien » ;

Maggie Gyllenhaal, « La fille perdue » ;

Steven Spielberg, « West Side Story » ;

Denis Villeneuve, « Dune ».

4

Meilleure actrice, Drame

Jessica Chastain, « Les yeux de Tammy Faye » ;

Olivia Colman, « La fille perdue » ;

Nicole Kidman, « Être les Ricardos » ;

Lady Gaga, « Maison de Gucci » ;

Kristen Stewart, « Spencer ».

5

Meilleur acteur, Drame

Mahershala Ali, « Chant du cygne » ; J

Avier Bardem, « Être le Ricardos »;

Benedict Cumberbatch, « Le pouvoir du chien » ;

Will Smith, « le roi Richard » ;

Denzel Washington, « La tragédie de Macbeth ».

6

Meilleure actrice, comédie musicale ou comédie

Marion Cotillard, « Annette » ;

Alana Haim, « Pizza à la réglisse » ;

Jennifer Lawrence, « Ne lève pas les yeux » ;

Emma Stone, « Cruella » ;

Rachel Zegler, « West Side Story ».

sept

La meilleure actrice dans un second rôle

Caitriona Balfe, « Belfast » ;

Ariana DeBose « West Side Story » ;

Kirsten Dunst, « Le pouvoir du chien » ;

Aunjanue Ellis, « le roi Richard ;

Ruth Negga, « Passant ».

8

Meilleur acteur dans un second rôle

Ben Affleck, « La barre tendre » ;

Jamie Dornan, « Belfast » ;

Ciarán Hinds, « Belfast » ;

Troy Kotsur, « CODA » ;

Kodi Smit-McPhee, « Le pouvoir du chien ».

9

Meilleur film en langue étrangère

« Compartiment n° 6 » (Finlande, Russie, Allemagne ; titre original : « Hytti n° 6 »);

« La main de Dieu » (Italie ; titre original : « È stata la mano di Dio » ; titre en espagnol : « Fue la mano de Dios »);

« Un héros » (France, Iran ; titre original : « Ghahreman » ; titre en espagnol : « Un héros »);

« Mères parallèles » (Espagne).

dix

Meilleur film d’animation

« Charme »,

« Fuir »,

« Luca »,

« Mon Sunny Maad »,

« Raya et le dernier dragon ».

Onze

Meilleur scénario

Paul Thomas Anderson, « Pizza à la réglisse » ;

Kenneth Branagh, « Belfast » ;

Jane Campion, « Le pouvoir du chien » ;

Adam McKay, « Ne lève pas les yeux » ;

Aaron Sorkin, « Être le Ricardos ».

12

Meilleure musique originale

Alexandre Desplat, « La Dépêche française » ;

Germaine Franco, « Encanto »;

Jonny Geenwood, « Le pouvoir du chien » ;

Alberto Iglesias, « Mères parallèles » ;

Hans Zimmer, « Dune ».