Liste complète des nouveaux ministres, PM Modi 2.0 Reshuffle Cabinet Minister, Narendra Modi Union Cabinet Ministers 2021 Liste complète et portefeuilles détaillés

PM Modi 2.0 Remaniement du Cabinet Liste complète des ministres : Le Cabinet de l’Union dirigé par le Premier ministre Narendra Modi a élargi aujourd’hui son conseil des ministres, le premier exercice de ce type au cours de la troisième année de son deuxième mandat. Alors que le remaniement ministériel était prévu depuis longtemps, cette décision intervient à un moment où le gouvernement Modi est critiqué pour la mauvaise gestion présumée de la pandémie de COVID-19. La liste des ministres indique également qu’une attention particulière a été accordée aux prochaines élections législatives et aux élections de 2024 à Lok Sabha. Hier, deux événements politiques majeurs ont eu lieu qui ont indiqué que le BJP a commencé à préparer les élections en plus d’apaiser ses alliés. Dans le premier développement, Thawar Chand Gehlot a été nommé gouverneur du Karnataka pour faire plus de place aux nouveaux ministres. Plus tard dans la journée, un nouveau ministère a été créé – le ministère de la Coopération.

L’accent a été mis sur l’Uttar Pradesh, le Madhya Pradesh, l’Odisha et le Bengale occidental. L’Uttar Pradesh est l’État le plus crucial pour le BJP étant donné le nombre de sièges du Lok Sabha. L’inclusion d’alliés comme JD(U), Apna Dal, etc. indique que le gouvernement Modi n’est pas disposé à lâcher davantage ses alliés puisque deux de ses principaux partenaires – Shiv Sena et Shiromani Akali Dal avaient déjà déserté la NDA pour différentes raisons. questions. Cette décision renforcera la confiance de ses alliés et s’avérera également bénéfique pour le parti du safran dans les prochains sondages.

Dans un développement majeur juste avant l’élargissement du cabinet, 11 ministres syndicaux – le ministre de l’Éducation Ramesh Pokhriyal, le ministre de la Santé Harsh Vardhan, le ministre des Animaux et de l’Élevage Pratap Sarangi, la ministre de la Protection des femmes et de l’enfance Debasree Chaudhuri et le ministre du Travail Santosh Gangwar, ministre d’État à l’Éducation Sanjay Dhotre, Union Chemicals and Fertilizers Minister DV Sadananda Gowda, MoS Jal Shakti and Social Justice and Empowerment Ratan Lal Kataria, Asansol MP and MoS Environment, Forest & Climate Babul Supriyo, Jalna MP and MoS for Consumer Affairs Raosaheb Patil Danve et MoS Health and Bien-être familial Ashwini Choubey a démissionné de ses fonctions respectives. Cette décision visait à faire de la place à de nouveaux visages en plus de rectifier les équations politiques avant les scrutins cruciaux.

Vous trouverez ci-dessous la liste complète des nouveaux ministres du Cabinet Modi :

Portefeuille du ministre (À mettre à jour)

Narayan Rane

Sarbananda Sonowal

Dr Virendra Kumar

Jyotiraditya Scindia

Ramchandra Prasad Singh

Ashwini Vaishnav

Pashu Pati Kumar Paras

Kiren Rijiju

Raj Kumar Singh

Hardeep Singh Puri

Mansoukh Mandaviya

Bhupender Yadav

Parshottam Rupala

G Kishen Reddy

Anurag Thakur

Pankaj Choudhary

Anupriya Singh Patel

Satya Pal Singh Baghel

Rajeev Chandrasekhar

Shobha Karandlaje

Bhanu Pratap Singh Verma

Darshana Vikram Jardoch

Meenakshi Lekhi

Annpurna Devi

Un Narayanaswamy

Kaushal Kishore

Ajay Bhatt

BL Verma

Ajay Kumar

Chauhan Devusinh

Bhagwanth Khuba

Kapil Moreshwar Patil

Pratim Bhoumik

Subhas Sarkar

Bhagwat Kishanrao Karad

Rajkumar Ranjan Singh

Bharati Pravin Pawar

Bishweswar Tudu

Shantanu Thakur

Dr Munjapara Mahendrabhai

Jean Barla

Dr L Murugan

Nishith Pramanik

Il s’agit du premier remaniement au sein du Conseil des ministres du Premier ministre Modi depuis qu’il a pris ses fonctions pour un deuxième mandat en mai 2019.

