Liste complète des têtes de série du tournoi NCAA 2021: toutes les équipes du groupe masculin

Le support du tournoi NCAA 2021 a été révélé et nous connaissons maintenant la liste complète des têtes de série. Les Bulldogs de Gonzaga seront la tête de série n ° 1 du tournoi de la NCAA, suivis des Baylor Bears et de l’Illinois Fighting Illini.

Chaque année, la NCAA ensemence chaque équipe dans le champ du tournoi 1-68. Vous pouvez trouver la liste complète des graines ici:

La liste officielle des semences de la NCAA: pic.twitter.com/pphMTSCGPu – Nicole Auerbach (@NicoleAuerbach) 14 mars 2021

Le comité de sélection de la NCAA ensemence le champ sur ce qu’on appelle une «courbe en S», ce qui signifie qu’il tente de placer la meilleure graine n ° 1 avec la pire de la ligne suivante et ainsi de suite. Cette année, la liste complète des semences prend une plus grande importance car la préférence régionale n’a aucun impact sur le classement étant donné que l’ensemble du tournoi se déroulera autour d’Indianapolis. Vous pouvez lire un explicatif complet sur la courbe en S sur le site officiel de la NCAA.

Le tournoi de la NCAA démarre avec les First Four le jeudi 18 mars. Le premier tour aura lieu au cours des deux prochains jours, tandis que le huitième de finale aura lieu le dimanche et le lundi suivants. Voici une explication complète sur la façon dont le tournoi de cette année fonctionnera avec un format «bulle» à Indianapolis.