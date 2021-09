Liste complète du cabinet Bhupendra Patel : nouveaux ministres du Gujarat et leurs portefeuilles, nouveaux ministres du Gujarat

in

Liste complète du cabinet du Gujarat : Il y a 10 ministres et 14 ministres d’État.

Liste complète des ministres et de leurs portefeuilles dans le Cabinet Bhupendra Patel : Le ministre en chef du Gujarat, Bhupendra Patel, a intronisé aujourd’hui son nouveau conseil des ministres. Les nouveaux ministres ont prêté serment au gouverneur du Gujarat, Acharya Devvrat. Patel (59 ans), un premier député d’Ahmedabad, a pris ses fonctions de nouveau ministre en chef du Gujarat lundi après la démission soudaine de Vijay Rupani samedi. Patel a intronisé 24 ministres dans son cabinet, dont deux femmes. Dans un geste sans précédent, aucun ministre du cabinet précédent n’a été retenu et un tout nouveau cabinet a prêté serment aujourd’hui.

« Le nouveau conseil des ministres de 24 membres de CM Bhupendra Patel, qui comprend 10 ministres du Cabinet, 5 ministres d’État avec charge indépendante et 9 ministres d’État, a prêté serment, administré par le gouverneur Shri Acharya Devvrat, à Raj Bhavan à Gandhinagar. aujourd’hui », a déclaré le CMO.

Le nouveau conseil des ministres de 24 membres du CM Shri @Bhupendrapbjp qui comprend 10 ministres du Cabinet, 5 ministres d’État avec charge indépendante et 9 ministres d’État a prêté serment, administré par le gouverneur Shri @ADevvrat, à Raj Bhavan à Gandhinagar aujourd’hui. pic.twitter.com/pNpCNcOS6p – CMO Gujarat (@CMOGuj) 16 septembre 2021

Bien qu’il y ait 10 ministres, 14 ministres d’État ont été intronisés au conseil des ministres, ce qui porte le total à 25, y compris le ministre en chef.

Consultez la liste complète des ministres ci-dessous :

Gujarat : Ministres du Cabinet (**portefeuilles à mettre à jour prochainement)

Rajendra Trivedi

Jitendra Vaghani

Rishikesh Patel

Purneshkumar Ishwarlal Modi

Raghavji Patel

Arjunsinh Chauhan

Kanubhai Mohanlal Desai

Kiritsinh Rana

Naresh Patel

Pradip Parmar

Gujarat : Ministres d’État

Sangavi sévère

Jagdish Ishwarbhai

Brijesh Merja

Jitu Chaudhary

Manisha Vakil

Mukesh Patel

Nimishaben Suthar

Arvindbhai Gordhanbhai Raiyani

Kuber Dindor

Kirti Singh Vaghela

Gajenddra Singh Parmar

Raghavbhai Makwana

Vinod Moradiya

Devabhai Malav

Nimaben Bhaveshbhai Acharya a été nommé président de l’Assemblée du Gujarat après que Rajendra Trivedi a démissionné de son poste et a été intronisé dans le nouveau cabinet.

