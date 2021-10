Liste de classement NEET PG 2021, les candidats peuvent consulter leurs résultats sur le site officiel

La liste de mérite pour le conseil All India pour 50 pour cent AIQ sera bientôt déclarée séparément

La liste de mérite NEET PG 2021 a été publiée par le National Board of Examinations (NBE). Les candidats peuvent consulter la liste sur natboard.edu.in ou nbe.edu.in. La liste sera disponible au format PDF sur le site officiel et les étudiants pourront vérifier leur score NEET PG et All India Rank sur la liste de mérite. Les candidats peuvent également télécharger leurs scores individuels pour de futures références à partir du 9 octobre 2021. Les classements All India NEET-PG 2021 montrent le mérite / la performance globale du candidat parmi tous ceux qui se sont présentés à l’examen. La liste de mérite pour le conseil All India pour 50 pour cent AIQ sera bientôt déclarée séparément.

La liste de mérite NEET PG sera bientôt disponible !

La liste de mérite des NEET PG mentionnera les candidats qui seront éligibles à 50% de tous les sièges de quota en Inde en fonction de leurs rangs All India dans NEET PG 2021. La liste devrait être publiée bientôt. Le conseil pour l’admission sera mené par le Comité de conseil médical (CMC).

Liste de mérite NEET PG – Conseil au niveau de l’État

La plupart des États devraient préparer leur propre liste d’admission en fonction de la liste de mérite NEET PG et des classements All India. Le conseil pour NEET PG sera fait en conséquence – par état sous l’égide des autorités de conseil respectives des états mentionnés. Tous les candidats qui iront pour le conseil d’État obtiendront des conseils dans leur liste de mérite d’État respective.

NEET PG Cutoff – à varier d’un collège à l’autre

Le seuil NEET PG 2021 a été déclaré plus tôt avec le résultat le 28 septembre 2021. Le seuil requis pour l’admission dans les collèges est différent du seuil de qualification. Il est également dit que les seuils de qualification seront différents d’un collège à l’autre et différeront également en termes de spécialisation.

Généralement, des facteurs tels que le niveau de difficulté, la prise de siège. catégorie du candidat éligible, les seuils précédents, entre autres, aident à déterminer le seuil pour l’examen NEET PG.

NEET PG est l’entrée au niveau national pour les candidats appropriés pour obtenir des admissions dans les cours de diplôme MD / MS / PG en Inde.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.